Актер Юрис Хиршс удивительным образом узнал, кто его настоящий отец

Хиршс рассказал, что совсем недавно он получил звонок от некой женщины, которая заявила, что знает его семью, и поделилась удивительным фактом о корнях актера.

Она сказала ему: "Ваш отец на самом деле не Харийс Хиршс. [Айварс] - брат моего отца".

"Мама моей жене однажды рассказывала, что изменила моему отцу. Но жена не знала, с кем и то, что в результате родился я. (...) Неделю назад приехал мой брат в гости, пожарили мясо, и я ему рассказываю об этом курьезе, и он мне говорит: "Как ты не знал?".

Он знал, все знали, один я, дурак, ничего не знал", - смеется актер.

"В действительности у меня в документах что-то не так", - сказал Хиршс, но добавил, что это открытие ничего не поменяло в его жизни.