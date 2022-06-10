Сб, 11.06.2022
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Кристап Гулбис, художник

Актер Юрис Хиршс удивительным образом узнал, кто его настоящий отец

Юрис Хиршс (слева) ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Актер Национального театра Юрис Хиршс в программе Pasaki to skaļi рассказал очень личный и удивительный факт о себе - мужчина, которого он всю жизнь считал отцом, биологически им не был. 

Хиршс рассказал, что совсем недавно он получил звонок от некой женщины, которая заявила, что знает его семью, и поделилась удивительным фактом о корнях актера.  

Она сказала ему: "Ваш отец на самом деле не Харийс Хиршс. [Айварс] - брат моего отца".

"Мама моей жене однажды рассказывала, что изменила моему отцу. Но жена не знала, с кем и то, что в результате родился я. (...) Неделю назад приехал мой брат в гости, пожарили мясо, и я ему рассказываю об этом курьезе, и он мне говорит: "Как ты не знал?".

Он знал, все знали, один я, дурак, ничего не знал", - смеется актер

"В действительности у меня в документах что-то не так", - сказал Хиршс, но добавил, что это открытие ничего не поменяло в его жизни.

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