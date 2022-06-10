Во время боевых действий на юге и востоке Украины все внимание международных СМИ приковано в основном к тому, что происходит на передовой. Об оккупированных территориях в прессе говорится все меньше, и это как бы отдаляет перспективу освобождения, жалуются граждане Украины, которые в силу разных обстоятельств оказались по ту сторону фронта. Кроме того, оккупационные власти делают все возможное, чтобы люди не могли выехать оттуда на контролируемую Киевом территорию, пишет Rus.Postimees.

Изданию удалось пообщаться с городским головой Херсона Игорем Колыхаевым. Чиновник уже три месяца продолжает выполнять функции мэра в полностью оккупированном городе. Кроме того, он все еще руководит коммунальными предприятиями, которые оккупанты пытаются переподчинить своим ставленникам.

- Скажите, каким образом вы продолжаете выполнять свои обязанности и мы с вами можем общаться, несмотря на то, что вы находитесь в оккупации?

- Когда мы поняли, что город оккупирован, первое, что я сделал - написал обращение к президенту, чтобы нам дали инструкции, как дальше действовать. Я также записал видеообращение, в котором рассказал, что в городе остаются люди, работают коммунальные предприятия.

Все это нам нужно, чтобы из статуса заложников не перейти в статус коллаборантов. Насколько я понял, Офис президента Украины разрабатывает инструкции, а мы готовы выполнять эти инструкции. Мы ушли на удаленное управление городом Херсоном через коммунальные предприятия, в которых остались руководители. Это водоканал, теплоэнерго, горсвет, больницы, школьные учреждения. Мы даже провели совещание для перераспределения денежных средств.

Интервью с мэром Херсона прошло по видеосвязи. В городе работает интернет, хоть и медленно ФОТО: Tairo Lutter / Postimees

Почему так получается, мне сложно сказать. А почему тогда вернулись дипмиссии в Киев? Не странно? Находясь здесь, я одно хочу сказать: я не сотрудничаю с Российской Федерацией, ФСБ и так далее. Мы четко руководствуемся теми инструкциями, которые были. Мы шли по Женевской конвенции до определенного периода. Сейчас мы видим, что эта конвенция не соблюдается, мы перешли в режим пяти инструкций, которые очень важны для жизнедеятельности города и людей, которые здесь живут.

Меня часто спрашивают: почему вас не похитили, почему вас не пытали, почему вас не заперли в подвале и так далее? Но я банально пытаюсь ответить на один вопрос: скажите, пожалуйста, а почему, пока мы держали украинский флаг, мы были всем интересны, а после 60 дней - сегодня 98-й день полной оккупации города Херсона - мы стали неинтересны. Вы знаете, я не избирался по приоритетам "интересно - неинтересно", я избирался людьми и давал себе полный отчет, что кладу свою жизнь на интересы Херсона.

Сюда приезжал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который потребовал, чтобы меня как можно быстрее убрали отсюда.

24 февраля мне позвонили и спросили - будешь ли ты выезжать? Я ответил: а на каком основании? У меня такого приказа нет. А триста тысяч населения, а дети, а старики, а их куда мы вывезем? И вот мы здесь остались - местные органы самоуправления, некоторые депутаты и МЧС. Я благодарен сотрудникам МЧС, что они здесь остались, что я мог на них положиться, когда здесь были пожары от взрывов, убитые, раненые.

Если бы я уехал, то падение города Херсона произошло бы гораздо быстрее. Как в Мелитополе или Геническе. Сюда приезжал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который потребовал, чтобы меня как можно быстрее убрали отсюда. Что вот я им, мол, мешаю установить полную власть. Я пытаюсь понять, почему это так происходит, но я не знаю.

- То есть российские силовики к вам и вашим сотрудникам не приходят, не запрещают вашу деятельность?

- Смотрите, с 24-го числа вся администрация работает на удаленном доступе. Кто-то пошел в простой, кто-то в отпуска и так далее. У нас остались только руководители коммунальных предприятий. Люди, назначенные оккупационной властью, сообщают им, что они больше не руководители коммунальных предприятий, и я думаю, что это будет только усиливаться. Как только будут меняться директора, мы не сможем уже дальше работать с этими предприятиями.

Если бы у них на сегодняшний день был бы новый кандидат или новый мэр, поверьте мне, никто бы со мной не разговаривал. Под это нужна команда людей.

Российские солдаты патрулируют на улицах Херсона ФОТО: SERGEI ILNITSKY

- Вы хотя бы приблизительно понимаете, сколько еще местных жителей на данный момент остается в городе вместе с вами?

- В городе было триста тысяч жителей. Я думаю, что сейчас в городе осталось до ста семидесяти тысяч жителей.

- Работают ли больницы, школы, детские сады?

- Больницы работают однозначно, школы в режиме онлайн, в детских садах остались одни сторожа. Детей осталось 60 процентов. Но сколько именно людей тех или иных групп, сложно сказать, потому что с начала войны у нас не было ни одного гуманитарного коридора. Чтобы можно было провести эвакуацию. Мы не вывезли даже дома малюток, маленьких деток, сирот, которых должны были в первую очередь эвакуировать.

- Скажите, а люди просто не успели выехать из города? Или почему тогда в Херсоне остается так много жителей?

- 24 февраля в 5:30 утра начались обстрелы аэропортов, и в Новую Каховку войска Российской Федерации зашли около девяти часов утра, а в Херсоне на Антоновском мосту они были уже в полдесятого, и вот тогда уже началось противостояние за вот этот Антоновский мост. В городе была паника, хаос, и в этом всем люди не успевали выезжать.

- Поступают ли в город медикаменты, пропитание, могут ли гуманитарные организации ввозить что-то?

- Только благодаря волонтерам, что мы могли завезти через распределительный центр. Я им очень благодарен. Но это было в первые дни. Сейчас такой возможности нет. Полностью закрыто запорожское, николаевское и криворожское направления, ни одна гуманитарная помощь сюда не заходит уже в течение месяца. У нас проблемы с инсулином, с физраствором, есть проблемы с психотропными веществами, перевязочными материалами, а больных в городе около трех тысяч.

Какие-то продукты питания и медикаменты идут из Крыма, но всего этого ассортимента украинского производства нет. Выживаем за счет рынков и местных фермеров.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев на встрече ФОТО: Пресс-служба Херсонского городского головы.

- Насколько безопасно сейчас находиться в Херсоне проукраинским гражданам, бывшим участникам боевых действий на Донбассе?

- В городе Херсоне идет охота за журналистами, за проукраинскими активистами, за теми, кто был в АТО, за теми, кто служил в Вооруженных силах Украины, за бывшими работниками правоохранительных органов. За ними за всеми идет охота. Действительно люди пропадают. Есть люди, которых мы уже длительное время не можем найти.

- Когда пропадают люди, какие ваши действия? Вы звоните куда-то, общаетесь с оккупационными властями?

- Мы принимаем заявления от родственников пропавших, и эта информация переходит в Службу безопасности Украины. Далее пострадавшие идут в комендатуру и там также оставляют заявления. По нашим данным, в Херсоне пропало уже около трехсот человек, 60 удалось разыскать или освободить. Один раз в неделю мы обзваниваем родственников, мониторим ситуацию с пропавшими без вести. Но сейчас даже это сложно сделать без украинской мобильной связи.

- Связь, телевидение уже переключили на российские рельсы?

- Телевидение еще в марте переключили. Тогда было привезено оборудование из Российской Федерации. Все каналы были перепрошиты на Россию. Украинской связи нет уже неделю - от слова "совсем". Появился какой-то странный оператор, который называется "На связи".

- Пытаются ли оккупационные власти создавать Херсонскую народную республику, раздают ли российские паспорта?

- Если мы говорим о референдуме, то любой референдум, который сейчас был бы проведен, будет нелегитимным. Потому что у нас есть международное право, у нас есть украинское законодательство. Поэтому говорить о референдуме я не могу, хотя назывались разные даты этого мероприятия, и все они истекли. Но для этого прежде всего должен измениться менталитет местного населения. С 2014 года у людей полностью изменилось отношение к Российской Федерации.

Что касается раздачи паспортов, то да, действительно люди начинают записываться на выдачу паспортов по нескольким причинам: прежде всего это социальные слои населения, которые зависят от заработной платы, пенсии. Кроме того, только по российским паспортам люди могут получить стартовые пакеты мобильной связи. В условиях, когда никакой другой связи, кроме российской, тут нет, ответ очевиден.

- Какая на данный момент военная ситуация в городе, есть ли боевые действия на окраинах, прилетают ли снаряды в дома мирных жителей?

- Прилеты сейчас есть, они попадают на окраины. Сейчас работает российская ПВО, и когда сбиваются ракеты, действительно осколки попадают на частный сектор, есть раненые.

- Командование Вооруженных сил Украины уже заявило, что будет проводить контрнаступление, и очевидно, что будут пытаться освободить Херсон. Скажите, есть ли в городе достаточно укрытий, чтобы во время боев в Херсоне не повторился Мариуполь?

- К сожалению, Херсону не хватает бомбоубежищ. После Второй мировой войны дома не строились с бомбоубежищами. Кроме того, те, что есть, они не распределены равномерно. То есть где-то их больше, где-то меньше. Но даже не это самое страшное! Самое страшное сейчас то, что мы живем в условиях серой зоны. То есть когда не действует ни правоохранительная система, ни судебная система. Единственная система, которая действует - "по закону военного времени".