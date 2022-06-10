ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ ⟩ Украинский мэр оккупированного Херсона: в городе идет охота на людей
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Во время боевых действий на юге и востоке Украины все внимание международных СМИ приковано в основном к тому, что происходит на передовой. Об оккупированных территориях в прессе говорится все меньше, и это как бы отдаляет перспективу освобождения, жалуются граждане Украины, которые в силу разных обстоятельств оказались по ту сторону фронта. Кроме того, оккупационные власти делают все возможное, чтобы люди не могли выехать оттуда на контролируемую Киевом территорию, пишет Rus.Postimees.
Изданию удалось пообщаться с городским головой Херсона Игорем Колыхаевым. Чиновник уже три месяца продолжает выполнять функции мэра в полностью оккупированном городе. Кроме того, он все еще руководит коммунальными предприятиями, которые оккупанты пытаются переподчинить своим ставленникам.
- Скажите, каким образом вы продолжаете выполнять свои обязанности и мы с вами можем общаться, несмотря на то, что вы находитесь в оккупации?
- Когда мы поняли, что город оккупирован, первое, что я сделал - написал обращение к президенту, чтобы нам дали инструкции, как дальше действовать. Я также записал видеообращение, в котором рассказал, что в городе остаются люди, работают коммунальные предприятия.
Все это нам нужно, чтобы из статуса заложников не перейти в статус коллаборантов. Насколько я понял, Офис президента Украины разрабатывает инструкции, а мы готовы выполнять эти инструкции. Мы ушли на удаленное управление городом Херсоном через коммунальные предприятия, в которых остались руководители. Это водоканал, теплоэнерго, горсвет, больницы, школьные учреждения. Мы даже провели совещание для перераспределения денежных средств.
Почему так получается, мне сложно сказать. А почему тогда вернулись дипмиссии в Киев? Не странно? Находясь здесь, я одно хочу сказать: я не сотрудничаю с Российской Федерацией, ФСБ и так далее. Мы четко руководствуемся теми инструкциями, которые были. Мы шли по Женевской конвенции до определенного периода. Сейчас мы видим, что эта конвенция не соблюдается, мы перешли в режим пяти инструкций, которые очень важны для жизнедеятельности города и людей, которые здесь живут.
Меня часто спрашивают: почему вас не похитили, почему вас не пытали, почему вас не заперли в подвале и так далее? Но я банально пытаюсь ответить на один вопрос: скажите, пожалуйста, а почему, пока мы держали украинский флаг, мы были всем интересны, а после 60 дней - сегодня 98-й день полной оккупации города Херсона - мы стали неинтересны. Вы знаете, я не избирался по приоритетам "интересно - неинтересно", я избирался людьми и давал себе полный отчет, что кладу свою жизнь на интересы Херсона.
24 февраля мне позвонили и спросили - будешь ли ты выезжать? Я ответил: а на каком основании? У меня такого приказа нет. А триста тысяч населения, а дети, а старики, а их куда мы вывезем? И вот мы здесь остались - местные органы самоуправления, некоторые депутаты и МЧС. Я благодарен сотрудникам МЧС, что они здесь остались, что я мог на них положиться, когда здесь были пожары от взрывов, убитые, раненые.
Если бы я уехал, то падение города Херсона произошло бы гораздо быстрее. Как в Мелитополе или Геническе. Сюда приезжал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который потребовал, чтобы меня как можно быстрее убрали отсюда. Что вот я им, мол, мешаю установить полную власть. Я пытаюсь понять, почему это так происходит, но я не знаю.
- То есть российские силовики к вам и вашим сотрудникам не приходят, не запрещают вашу деятельность?
- Смотрите, с 24-го числа вся администрация работает на удаленном доступе. Кто-то пошел в простой, кто-то в отпуска и так далее. У нас остались только руководители коммунальных предприятий. Люди, назначенные оккупационной властью, сообщают им, что они больше не руководители коммунальных предприятий, и я думаю, что это будет только усиливаться. Как только будут меняться директора, мы не сможем уже дальше работать с этими предприятиями.
Если бы у них на сегодняшний день был бы новый кандидат или новый мэр, поверьте мне, никто бы со мной не разговаривал. Под это нужна команда людей.
- Вы хотя бы приблизительно понимаете, сколько еще местных жителей на данный момент остается в городе вместе с вами?
- В городе было триста тысяч жителей. Я думаю, что сейчас в городе осталось до ста семидесяти тысяч жителей.
- Работают ли больницы, школы, детские сады?
- Больницы работают однозначно, школы в режиме онлайн, в детских садах остались одни сторожа. Детей осталось 60 процентов. Но сколько именно людей тех или иных групп, сложно сказать, потому что с начала войны у нас не было ни одного гуманитарного коридора. Чтобы можно было провести эвакуацию. Мы не вывезли даже дома малюток, маленьких деток, сирот, которых должны были в первую очередь эвакуировать.
- Скажите, а люди просто не успели выехать из города? Или почему тогда в Херсоне остается так много жителей?
- 24 февраля в 5:30 утра начались обстрелы аэропортов, и в Новую Каховку войска Российской Федерации зашли около девяти часов утра, а в Херсоне на Антоновском мосту они были уже в полдесятого, и вот тогда уже началось противостояние за вот этот Антоновский мост. В городе была паника, хаос, и в этом всем люди не успевали выезжать.
- Поступают ли в город медикаменты, пропитание, могут ли гуманитарные организации ввозить что-то?
- Только благодаря волонтерам, что мы могли завезти через распределительный центр. Я им очень благодарен. Но это было в первые дни. Сейчас такой возможности нет. Полностью закрыто запорожское, николаевское и криворожское направления, ни одна гуманитарная помощь сюда не заходит уже в течение месяца. У нас проблемы с инсулином, с физраствором, есть проблемы с психотропными веществами, перевязочными материалами, а больных в городе около трех тысяч.
Какие-то продукты питания и медикаменты идут из Крыма, но всего этого ассортимента украинского производства нет. Выживаем за счет рынков и местных фермеров.
- Насколько безопасно сейчас находиться в Херсоне проукраинским гражданам, бывшим участникам боевых действий на Донбассе?
- В городе Херсоне идет охота за журналистами, за проукраинскими активистами, за теми, кто был в АТО, за теми, кто служил в Вооруженных силах Украины, за бывшими работниками правоохранительных органов. За ними за всеми идет охота. Действительно люди пропадают. Есть люди, которых мы уже длительное время не можем найти.
- Когда пропадают люди, какие ваши действия? Вы звоните куда-то, общаетесь с оккупационными властями?
- Мы принимаем заявления от родственников пропавших, и эта информация переходит в Службу безопасности Украины. Далее пострадавшие идут в комендатуру и там также оставляют заявления. По нашим данным, в Херсоне пропало уже около трехсот человек, 60 удалось разыскать или освободить. Один раз в неделю мы обзваниваем родственников, мониторим ситуацию с пропавшими без вести. Но сейчас даже это сложно сделать без украинской мобильной связи.
- Связь, телевидение уже переключили на российские рельсы?
- Телевидение еще в марте переключили. Тогда было привезено оборудование из Российской Федерации. Все каналы были перепрошиты на Россию. Украинской связи нет уже неделю - от слова "совсем". Появился какой-то странный оператор, который называется "На связи".
- Пытаются ли оккупационные власти создавать Херсонскую народную республику, раздают ли российские паспорта?
- Если мы говорим о референдуме, то любой референдум, который сейчас был бы проведен, будет нелегитимным. Потому что у нас есть международное право, у нас есть украинское законодательство. Поэтому говорить о референдуме я не могу, хотя назывались разные даты этого мероприятия, и все они истекли. Но для этого прежде всего должен измениться менталитет местного населения. С 2014 года у людей полностью изменилось отношение к Российской Федерации.
Что касается раздачи паспортов, то да, действительно люди начинают записываться на выдачу паспортов по нескольким причинам: прежде всего это социальные слои населения, которые зависят от заработной платы, пенсии. Кроме того, только по российским паспортам люди могут получить стартовые пакеты мобильной связи. В условиях, когда никакой другой связи, кроме российской, тут нет, ответ очевиден.
- Какая на данный момент военная ситуация в городе, есть ли боевые действия на окраинах, прилетают ли снаряды в дома мирных жителей?
- Прилеты сейчас есть, они попадают на окраины. Сейчас работает российская ПВО, и когда сбиваются ракеты, действительно осколки попадают на частный сектор, есть раненые.
- Командование Вооруженных сил Украины уже заявило, что будет проводить контрнаступление, и очевидно, что будут пытаться освободить Херсон. Скажите, есть ли в городе достаточно укрытий, чтобы во время боев в Херсоне не повторился Мариуполь?
- К сожалению, Херсону не хватает бомбоубежищ. После Второй мировой войны дома не строились с бомбоубежищами. Кроме того, те, что есть, они не распределены равномерно. То есть где-то их больше, где-то меньше. Но даже не это самое страшное! Самое страшное сейчас то, что мы живем в условиях серой зоны. То есть когда не действует ни правоохранительная система, ни судебная система. Единственная система, которая действует - "по закону военного времени".
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