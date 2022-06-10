В Резекненском крае в ДТП погиб младенец

В 19:05 в Заболотье Силмалской волости Резекненского края произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, мужчина 1994 г. рожд., управлявший автомобилем Volkswagen Transporter, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser.

В ДТП пострадали пять человек - водитель Toyota Land Cruiser 1961 г. рожд., водитель Volkswagen Transporter 1994 г. рожд. и пассажиры Volkswagen - мужчина 1967 г. рожд., женщина 2002 г. рожд. и ребенок 2019 г. рожд., а ребенок 2022 г. рожд. погиб.

Первоначальная информация свидетельствует о том, что ребенок в машине перевозился в люльке детской коляски, которая не была пристегнута. В свою очередь водитель Volkswagen Transporter управлял автомобилем, не имея водительских прав.

Начат уголовный процесс, выясняются обстоятельства произошедшего.

Как свидетельствует статистика Госполиции о пострадавших и погибших в ДТП детях в возрасте до 14 лет, в 2019 году в ДТП пострадали 508 детей, погибли пятеро, в 2020 году пострадали 448, погибли восемь детей, в 2021 году пострадали 407 детей, погибли двое.

В 2019 году выявлено 408 нарушений, связанных с неправильной перевозкой детей, в 2020 году - 221, в 2021 году - 207.

Полиция в очередной раз напоминает, что держать младенца во время поездки на руках или в люльке от коляски - небезопасно и не соответствует стандартам безопасности. Для перевозки младенца необходимо соответствующее детское сиденье. Важно помнить, что для ребенка опасной может быть не только авария, но и резкое торможение.