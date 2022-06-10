Подсчеты: из-за войны в Украине в России работу потеряют миллионы людей

СМИ указывают, что на иностранных предприятиях в России напрямую трудоустроены два миллиона человек. Однако еще примерно у 4-6 миллионов россиян есть непрямая связь с иностранными компаниями.

В связи с этим если Россия продолжит войну в Украине, то работу потеряют минимум два миллиона жителей страны.

В свою очередь на предприятиях, которые на время остановили или ограничили деятельность в России, работает до 350 000 человек.

Больше всего от западных санкции пострадали сферы производства продуктов питания и химической промышленности, а также автомобильный сектор.

По подсчетам украинского новостного агентства УНИАН, с российского рынка ушли 1033 международных предприятия, а еще 430 остановили деятельность. В то же самое время 582 предприятия продолжают работать в России, фактически помогая, таким образом, Москве финансировать военные действия в Украине.