Сб, 11.06.2022
Жена мне сказала - уезжай. Лучше в безопасности в Латвии и пытаться сделать что-нибудь там, чем сидеть в тюрьме в России. Это было очень серьезно. Андрис Лиелайс, латвийский актер
Андрис Лиелайс, латвийский актер

Подсчеты: из-за войны в Украине в России работу потеряют миллионы людей

ФОТО: YURI KOCHETKOV / EPA

Иностранные предприятия продолжают уходить из России из-за начатой ею войны, поэтому работу там могут потерять до восьми миллионов человек, сообщают российские СМИ.

СМИ указывают, что на иностранных предприятиях в России напрямую трудоустроены два миллиона человек. Однако еще примерно у 4-6 миллионов россиян есть непрямая связь с иностранными компаниями.

В связи с этим если Россия продолжит войну в Украине, то работу потеряют минимум два миллиона жителей страны.

В свою очередь на предприятиях, которые на время остановили или ограничили деятельность в России, работает до 350 000 человек.

Больше всего от западных санкции пострадали сферы производства продуктов питания и химической промышленности, а также автомобильный сектор.

По подсчетам украинского новостного агентства УНИАН, с российского рынка ушли 1033 международных предприятия, а еще 430 остановили деятельность. В то же самое время 582 предприятия продолжают работать в России, фактически помогая, таким образом, Москве финансировать военные действия в Украине.

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