"Ваш муж без вести пропал, хватит уже звонить": как родные пропавших в Украине российских военных пытаются вернуть их "живыми или мертвыми"

25 марта глава Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил о "зачистке" Малой Рогани и окрестных сел. 25-27 марта ВСУ начали наступление на село, в Малой Рогани шли бои, и уже через несколько дней до родных российских военных начали доходить новости о возможных потерях. С кем-то связывались сослуживцы, как с Ириной.
Ее муж, 21-летний контрактник Дмитрий*, не вернулся из Малой Рогани: "Мне рассказал замполит, что 26 марта у них был бой. Они выходили из подвала дома, шли обстрелы, бомбежки ужасные, и они понимали, что они там не могут оставаться, им надо уходить оттуда. Мой муж шел сзади, ему попала пуля в коленную чашку, он упал. И он [замполит] говорит, что они пытались его тащить. Но он у меня такой крупный, килограмм 130, ну, такой высокий. По-моему, они просто не захотели его тащить, подумали: "Мы с ним не уйдем", и оставили его, мне так кажется".
С сослуживцами мужа связалась и жена Алексея - Наталья*. "Мне рассказали, что они сидели в подвале дома, и туда залетела граната. Украинцы сказали: "Давайте сдавайтесь". Муж сказал: "Я ранен, сейчас попытаюсь выйти". Наши в ответку закинули им гранату, время выкоротали и смогли сбежать. А мой муж был сильно ранен и встать не смог, его сильно посекло осколками. Это рассказали его сослуживцы, кто смог спастись".
С кем-то связывались украинские военные, как с женой Артыша, Дарьей*. Ей 25 марта во "ВКонтакте" от незнакомого пользователя пришло сообщение "сдох рашист в украинской земле". К сообщению был приложен разворот паспорта Артыша. "Откуда такая информация?" — написала Дарья* в ответ. На фотографии ей показалось, что паспорт держит ее муж ("палец похож" — написала она корреспонденту Би-би-си), поэтому не была до конца уверена, что Артыш погиб.
После того как ВСУ отбили Малую Рогань, выяснилось, что могло произойти с некоторыми попавшими в плен российскими военными. 26 марта в телеграм-канале украинского журналиста Юрия Бутусова и ряде других появились видео с пленными российскими военнослужащими — на одном видео украинский военный пинал мужчин в форме, лежавших на земле, на другом раздетых пленных загружали в багажник пикапа. Не ранее 27 марта в интернете также появилось видео, на котором, предположительно, украинские военные стреляют по пленным российским солдатам.
Би-би-си предположила, что видео могло быть снято в конце марта в районе молокозавода в Малой Рогани. Недавнее расследование изданий Libération, Observer и Le Monde это подтвердило. Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный назвал видео постановочными. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обещал, что инцидент с предположительным издевательством над пленными россиянами будет расследован, но о результатах расследования не сообщалось.
В разных источниках говорилось о 27 российских военных, попавших в плен в районе Малой Рогани. А 9 апреля центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что неподалеку от села найдена братская могила, которую украинские военные обнаружили после отступления российской армии.