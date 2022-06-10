"Ваш муж без вести пропал, хватит уже звонить": как родные пропавших в Украине российских военных пытаются вернуть их "живыми или мертвыми"

Могилу российского солдата Вячеслав действительно нашел, но не на своем огороде, а на участке у соседей. Станиславу, хозяину этого участка, украинские военные рассказали ту же самую историю гибели военного из России. Сам Станислав сказал Би-би-си, что во время оккупации Малой Рогани был в Харькове и захоронение увидел, только приехав в село после его освобождения.

Из земли торчал зеленый резиновый сапог, на деревянном кресте был прибит кусок фанеры с надписью: "Тут похоронен рос.окупант Намчал Артыш Чеддер Оолович". Внизу буквами помельче украинские военные написали дату и место рождения россиянина. На кресте висел армейский жетон. Вячеслав снял табличку на видео для своего блога, а жетон забрал. Тогда же от местных он узнал, что это не единственное захоронение российских военных в Малой Рогани. Через три дома по той же улице в подвале нашли еще одно тело российского военного, а в конце переулка — яму с еще тремя телами.

"Он что-то там накосячил. Поэтому он пошел на контракт"

Артыш Намчал — земляк российского министра обороны Сергея Шойгу. 22-летний уроженец Тывы до службы в армии учился в музыкальной школе в родном Сарыг-сепе (поселок с населением 4 тысячи человек в 90 километрах от столицы республики Кызыла), потом поступил в музыкальный колледж в Абакане, в граничащей с Тывой Хакасии. Артыш выступал на мероприятиях, ездил с гастролями по соседним республикам и записывал свои авторские песни.

В 2019 году у них с гражданской женой Дарьей* родился ребенок, и Артыш открыл свою студию — там он записывал и собственные песни, и треки для других исполнителей. Как он рассказывал на своем ютуб-канале, на аппаратуру для студии — микрофон, звуковую карту и другие устройства — его сестра взяла кредит, чтобы он мог "записать хоть одну нормальную песню". На страничке Артыша во "ВКонтакте" можно найти объявления, где он предлагает услуги по "организации концертов", "фото и видео-монтажу", написанию "минусовок" (1000 рублей) и сведению вокала (500 рублей).

Последний музыкальный клип со своей песней Артыш выложил в сентябре 2020 года. "Вот настал ветер перемен, это просто кайф. Слышишь бро, это воздух чистый, ты посмотри", — такие были строки в песне, которую Артыш опубликовал незадолго до призыва в армию. Он ушел служить в конце осени 2020 года, перед этим выложив в своей группе во "ВКонтакте" опрос "Закончить карьеру муз.лейбла или нет?"

Вскоре в этой группе появились фотографии из казарм, на которых бритый Артыш улыбается рядом с сослуживцем. Последняя запись в группе от 3 января 2022 года — Артыш стоит в форме и резиновых сапогах.