В филиале "Калкуны" теперь живут ребята из Бахмута (Украина). "Чайка" побывала у них в гостях

4 апреля из Украины в Латвию эвакуировали 143 человек с нарушениями умственного развития. Восемь из них теперь живут в Калкунах. Все они приехали из Бахмутского психоневрологического интерната (Донецкая область).

Руководитель филиала Скайдрите Курсите рассказывает, что они очень волновались перед приездом новых жильцов. "Была такая неизвестность - как встретимся, как подружимся, как наши жильцы их примут. Но всё очень хорошо".

Все восемь парней быстро влились в новый коллектив. "Они очень дружелюбные и общительные. И очень активные - играют в футбол, очень хорошо поют".

Трио "Весёлые ребята" (Сергей, Игорь и Рома) в Украине часто выступало на мероприятиях и участвовало в конкурсах, они занимали первые места. "Мы ездили на конкурс в Покровск, я пел там "Перлину Украину", и все встали и стояли до тех пор, пока я не допел песню", - рассказывает Игорь. Спели ребята и для нас.

Свои спортивные способности они уже тоже успели продемонстрировать сполна. Так, 3 июня команда украинских футболистов из Калкун одержала победу на турнире Seni Cup Latvija для людей с особыми потребностями, который проходил в Риге. В турнире участвовали 30 команд. По словам ребят, было непросто, но они сумели победить всех.

"У нашего водителя был день рождения. И мы пообещали ему выиграть первое место. Мы очень старались и исполнили своё обещание", - рассказывает Сергей, с гордостью показывая "Чайке" большой блестящий кубок.

В синей майке - Рома. "У нас Рома - шо пуля, быстрый, он всех обводил и забивал голы", - рассказывает про коллегу по команде Игорь ФОТО: SENI CUP Latvija

А Игорь тут же благодарит Скайдрите: "Мы когда сюда приехали, сразу сказали, что мы футболисты. И спасибо Скайдрите, что она нам поверила и сделала так, чтобы мы смогли поехать в Ригу на турнир".

Сергей - нападающий, в матче получил травму - синяк под глаз. Но победа - это главное ФОТО: SENI CUP Latvija

Вообще, слова благодарности за час, который "Чайка" провела в филиале "Калкуны", мы слышали от ребят множество раз. Они говорили о том, что им очень нравится Латвия и люди, живущие здесь, говорили, что в Калкунах их очень хорошо приняли, и благодарили поимённо сотрудников филиала. "Спасибо всем людям, кто здесь работают. Они помогли нам забыть о войне и поднять настроение", - говорит Игорь.

Женя, Игорь (вратарь) и Рома радуются победе над командой зелёных. Говорят, что соперники были очень сильными ФОТО: SENI CUP Latvija

А ещё они очень переживают за директора своего интерната Людмилу Ивановну, благодарят её за то, что в такое тяжёлое время она сумела вывезти их из Украины, и желают ей крепкого здоровья.

Благодарят украинские жильцы Калкун и своего президента и украинских военных. "У нас очень хороший президент. Я бы очень хотел встретить его и сказать ему спасибо. И огромное спасибо нашим военным, которые защищают нашу страну от такой беды", - говорит Сергей.

Пока неизвестно, сколько времени пробудут украинские ребята в филиале "Калкуны". Скайдрите Курсите рассказала, что вид на жительство им выдали на год, а расходы филиала компенсирует государство. Пока оформляются украинские пенсии, парни получают 15% от минимального социального пособия - это примерно 16 евро в месяц.

Но ребята говорят, что всем довольны. "Для нас самое главное, чтобы был мир, а войну хочется забыть. Люди должны быть добрыми, дружить и любить друг друга, не должно быть в мире этой войны и этого зла", - сказал нам на прощание Игорь.