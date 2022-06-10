Водителей призывают не превышать скорость и лишний раз не рисковать

Обгон - один из наиболее опасных маневров на дороге, и непродуманный обгон является одной из главных причин лобовых столкновений, в результате чего происходят тяжелые ДТП с погибшими или пострадавшими.

В 2021 году на государственных автодорогах произошло 80 тяжелых ДТП, в которых погибли 92 человека, 39 из которых - в результате столкновения. В свою очередь 21 человек в прошлом году погиб в результате обгона, 14 смертей составили наезды на пешеходов, 10 - на велосипедистов, два - на животных, три - наезд на препятствие/дерево, а три - наезд на стоящее транспортное средство.

LVC указывает, что обгон требует от водителя концентрации, прекрасных навыков езды и прекрасного знания правил дорожного движения. В это время автомобиль, водитель которого совершает обгон, находится на встречной полосе, в связи с чем есть большой риск лобового столкновения.

Принимая решение об обгоне, нужно оценить ряд факторов. Нельзя обгонять на поворотах и перекрестках, необходимо убедиться, что на дороге никто не поворачивает с прилегающей дороги. На полосе встречного движения нельзя находиться долго, поэтому необходимо быть уверенным в возможностях машины. Нельзя слишком приближаться к автомобилю, который собираетесь обгонять, особенно если это автобус или грузовик, так как это уменьшает обзор.