Фото ⟩ В Ригу зашел самый большой круизный лайнер этого сезона - Voyager of the Seas

Лайнер Voyager of the Seas имеет длину 311 метров, ширину 37 метров и высоту 63 метра. 15-этажный круизный лайнер может одновременно принять до 3840 пассажиров. Он впервые приехал в Ригу.

Администрация Свободного порта отметила, что в связи с мерами предосторожности в связи с пандемией круизные лайнеры в этом сезоне ходят с не максимальным количеством пассажиров. Например, в десятидневный круиз в Ригу отправились 900 туристов, большинство из США, но также много пассажиров из Великобритании, Дании, Бразилии, Мексики и других стран мира.

Планируется, что в этом сезоне Voyager of the Seas девять раз посетит Рижский порт.

В пятницу, 10 июня, в Рижском порту одновременно пришвартованы три круизных лайнера.

Галерея: В Рижский порт прибыл самый большой круизный лайнер, анонсированный в этом сезоне - Voyager of the Seas

В центре Риги, у причалов Пассажирского терминала, в пятницу утром пришвартованы еще два круизных лайнера – 219-метровый корабль "Vasco da Gama португальской круизной компании Mystic Invest и 136-метровый Ocean Majesty, которые привезли в общей сложности 528 туристов. Оба этих круизных лайнера уже бывали в Риге.

В течение месяца, с начала сезона, круизные лайнеры заходили в Рижский порт 16 раз, доставив в общей сложности 9 140 туристов со всего мира.