Семейная ссора довела до убийства; задержана жена погибшего

7 июня в полицию позвонила женщина и сообщила, что по месту ее жительства в Елгаве обнаружен мертвый мужчина. Прибывшие правоохранители обнаружили тело мужчины 1985 года рождения, у которого было несколько ножевых ранений. Полиция возбудила уголовное дело по факту убийства.

По подозрению в совершении указанного преступления полиция объявила в розыск супругу погибшего мужчины. На следующий день благодаря жителям, предоставившим важную информацию, женщину задержали.

Как убитый, так и женщина, подозреваемая в убийстве, ранее неоднократно попадали в поле зрения полиции в связи с различными правонарушениями.

Как выяснилось в ходе следствия, во время бытового конфликта женщина несколько раз ударила ножом своего мужа, который от полученных травм скончался на месте. Сознавая серьезность преступления, женщина не стала заявлять о происшествии в полицию и покинула место жительства. В настоящее время она находится под стражей, ведется досудебное расследование для установления точных обстоятельств произошедшего.

В полиции поясняют, что за подобное преступление может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы или лишения свободы на срок от 5 до 20 лет с испытательным сроком до трех лет.