KNAB проверяет компанию, где работает брат главы МВД
Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) провело следственные действия в компании ADDO Defense, в которой работает брат нового министра внутренних дел Кристапса Эклонса, Валдемарс Эклонс.
Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) провело следственные действия в компании ADDO Defense, в которой работает брат нового министра внутренних дел Кристапса Эклонса, Валдемарс Эклонс.
KNAB подтвердил агентству LETA, что в рамках ранее возбужденного уголовного дела бюро осуществляло процессуальные действия в компании ADDO Defense
В интересах уголовного судопроизводства полиция не разглашает подробную информацию.
Карлис Эйндорфс, член правления ADDO Defense, подтвердил агентству LETA, что компанию проверяют сотрудники KNAB, заявив, что "они делают свою работу, и мы им доверяем".
Министр внутренних дел Эклонс сообщил агентству LETA, что KNAB должен выполнять свою работу, и он ее уважает.
Из информации портала Firmas.lv следует, что владельцами компании ADDO Group являются Эйндорфс Малиновскис и Янис Малиновскис. В качестве реальных бенефициаров указаны Артурс Завьяловс и Кристерс Гуршпонс.
Из информации предоставленной Firmas.lv видно, что компания регулярно доставляла различные товары в госучреждения. Так, в конце прошлого года и в начале этого года было заключено два контракта на поставку тестов на Covid-19 на общую сумму 5 516 492 евро, сообщает Бюро по надзору за закупками.
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