Главное за 10 июня ⟩ Рост тарифов на газ, оранжевое предупреждение и гибель младенца в ДТП
Впереди нас ждут выходные, надеемся, что погода порадует нас не смотря на прогнозы синоптиков, а пока рассказываем о главном в Латвии и мире за 10 июня.
Впереди нас ждут выходные, надеемся, что погода порадует нас не смотря на прогнозы синоптиков, а пока рассказываем о главном в Латвии и мире за 10 июня.
Новости Латвии:
В южной части Земгале и Видземе, а также в Селии и Латгале в пятницу во второй половине дня, вечером и в первой половине ночи ожидается сильная гроза, предупреждают синоптики.
Тарифы AО Latvijas gāze на природный газ для домашних хозяйств с 1 июля 2022 года в зависимости от объема потребления вырастут в пределах от 65,6% до 89,9%.
После пандемии удаленная работа стала обычным явлением для большого количества людей. Но пока некоторые радуются, что могут работать из дома, другие по максимуму используют все возможности дистанционной работы и путешествуют по миру.
В пятницу днем, 10 июня, в Юрмале вооруженный мужчина расстрелял машину соседа.
Русский союз Латвии (РСЛ) близок к тому, чтобы против него были применены санкции, сказал начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екаб Страуме.
В четверг в результате аварии в Резекненском крае погиб младенец, сообщили в Государственной полиции.
Вечером в четверг, 9 июня, в Лиепае во время связанного с партией Айнара Шлесерса концерта "Gaisma krīt" были задержаны несколько человек.
Главное за рубежом:
Во время боевых действий на юге и востоке Украины все внимание международных СМИ приковано в основном к тому, что происходит на передовой. Об оккупированных территориях в прессе говорится все меньше.
Россия установила для своих войск новый срок, до которого они должны занять город Северодонецк в Луганской области.
Российский президент Владимир Путин, в феврале начавший вооруженное вторжение в Украину, впервые заговорил о целях России "возвращение" территорий, сравнив события этого года с временами Петра I/
На основании открытых источников Би-би-си известны имена уже более 3500 российских военных, погибших на войне в Украине.
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен раскритиковал реакцию Запада на агрессию России против Украины и подчеркнул, что Украина должна выиграть войну.
Интересное чтиво:
Путешествуя, мы рассчитываем, что пункты назначения выбранных маршрутов нас не разочаруют, особенно если это что-то особенное. Однако довольно часто реальность не совпадает с мечтой, и это может сильно разочаровать.
В прошлом сезоне Елизавета Худайбердиева в паре с Егором Базиным стала бронзовым призёром чемпионата России. Именно эта пара значилась в качестве запасной на Олимпиаду в Пекине, но Игры всё-таки пришлось пропустить.
Американка и ее сопровождающий нанесли ущерб в размере 25 000 евро Испанской лестнице в Риме, пытаясь съехать по ней на электросамокатах. На них наложен денежный штраф и запрет на доступ к лестнице.
"Токсичное место - других вариантов нет, нужно сносить", - говорит Кристап Гулбис о памятнике в парке Победы.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!