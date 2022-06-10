Главное за 10 июня ⟩ Рост тарифов на газ, оранжевое предупреждение и гибель младенца в ДТП

Новости Латвии:

В южной части Земгале и Видземе, а также в Селии и Латгале в пятницу во второй половине дня, вечером и в первой половине ночи ожидается сильная гроза, предупреждают синоптики.

Тарифы AО Latvijas gāze на природный газ для домашних хозяйств с 1 июля 2022 года в зависимости от объема потребления вырастут в пределах от 65,6% до 89,9%.

После пандемии удаленная работа стала обычным явлением для большого количества людей. Но пока некоторые радуются, что могут работать из дома, другие по максимуму используют все возможности дистанционной работы и путешествуют по миру.

В пятницу днем, 10 июня, ​​в Юрмале вооруженный мужчина расстрелял машину соседа.

Русский союз Латвии (РСЛ) близок к тому, чтобы против него были применены санкции, сказал начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екаб Страуме.

В четверг в результате аварии в Резекненском крае погиб младенец, сообщили в Государственной полиции.

Вечером в четверг, 9 июня, в Лиепае во время связанного с партией Айнара Шлесерса концерта "Gaisma krīt" были задержаны несколько человек.

Главное за рубежом:

Во время боевых действий на юге и востоке Украины все внимание международных СМИ приковано в основном к тому, что происходит на передовой. Об оккупированных территориях в прессе говорится все меньше.

Россия установила для своих войск новый срок, до которого они должны занять город Северодонецк в Луганской области.

Российский президент Владимир Путин, в феврале начавший вооруженное вторжение в Украину, впервые заговорил о целях России "возвращение" территорий, сравнив события этого года с временами Петра I/

На основании открытых источников Би-би-си известны имена уже более 3500 российских военных, погибших на войне в Украине.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен раскритиковал реакцию Запада на агрессию России против Украины и подчеркнул, что Украина должна выиграть войну.

Интересное чтиво:

Путешествуя, мы рассчитываем, что пункты назначения выбранных маршрутов нас не разочаруют, особенно если это что-то особенное. Однако довольно часто реальность не совпадает с мечтой, и это может сильно разочаровать.

В прошлом сезоне Елизавета Худайбердиева в паре с Егором Базиным стала бронзовым призёром чемпионата России. Именно эта пара значилась в качестве запасной на Олимпиаду в Пекине, но Игры всё-таки пришлось пропустить.

Американка и ее сопровождающий нанесли ущерб в размере 25 000 евро Испанской лестнице в Риме, пытаясь съехать по ней на электросамокатах. На них наложен денежный штраф и запрет на доступ к лестнице.

"Токсичное место - других вариантов нет, нужно сносить", - говорит Кристап Гулбис о памятнике в парке Победы.