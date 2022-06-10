Сборная Латвии обыграла Молдову и установила историческое достижение

В рамках второго тура розыгрыша Лиги наций сборная Латвии на выезде обыграла команду Молдовы. Матч проходил на стадионе "Зимбру" в Кишинёве и завершился со счётом 4:2 в пользу сборной Латвии.

Счёт в матче был открыт уже на 6-й минуте - после неосторожной игры Андрея Цыганика в собственной штрафной арбитр назначил пенальти в ворота Павла Штейнбора, который уверенно реализовал Ион Николаеску.

На 19-й минуте Владислав Гутковскис сумел восстановить равновесие на табло, а на 26-й минуте Янис Икауниекс вывел сборную Латвии вперёд. Второй тайм начался с опасной атаки Николаеску, который пробил немного мимо ворот.

На 60-й минуте Гутковскис после передачи Цыганика вдоль ворот вколотил мяч в сетку, оформив дубль. Несколько минут спустя сборную Латвии от гола спас Райвис Юрковскис, который головой выбил мяч из пустых ворот. Хозяевам удалось добиться своего на 64-й минуте, когда практически в идентичной ситуации гол забил Никита Моцпан.

Точку в матче на 75-й минуте поставил Икауниекс, который получил передачу от Гутковскиса и пробил слёту в нижний угол ворот сборной Молдовы. За шесть минут до конца матча Алвис Яунземс мог забить пятый гол, но полузащитник с нескольких метров пробил выше пустых ворот.

Сборная Латвии не проигрывает уже на протяжении семи матчей или 242 дней. Это шестой лучший результат среди всех европейских сборных. Кроме того, это самая длинная безпроигрышная серия с момента обретения независимости в 1991 году.

Напомним, в стартовом матче нового розыгрыша Лиги наций подопечные Дайниса Казакевича одержали домашние победы над сборными Андорры (3:0) и Лихтенштейна (1:0). Таким образом, после трёх туров сборная Латвии с 9 очками возглавляет группу.

Следующий матч сборная Латвии проведёт на выезде 14 июня против Лихтенштейна. В сентябре сборную Латвии ожидает домашний матч против Молдовы и выезд в Андорру.