Сборная Латвии обыграла Молдову и установила историческое достижение
В пятницу, 10 июня, сборная Латвии по футболу одержала победу в матче третьего тура группового этапа Лиги наций.
В пятницу, 10 июня, сборная Латвии по футболу одержала победу в матче третьего тура группового этапа Лиги наций.
В рамках второго тура розыгрыша Лиги наций сборная Латвии на выезде обыграла команду Молдовы. Матч проходил на стадионе "Зимбру" в Кишинёве и завершился со счётом 4:2 в пользу сборной Латвии.
Счёт в матче был открыт уже на 6-й минуте - после неосторожной игры Андрея Цыганика в собственной штрафной арбитр назначил пенальти в ворота Павла Штейнбора, который уверенно реализовал Ион Николаеску.
На 19-й минуте Владислав Гутковскис сумел восстановить равновесие на табло, а на 26-й минуте Янис Икауниекс вывел сборную Латвии вперёд. Второй тайм начался с опасной атаки Николаеску, который пробил немного мимо ворот.
На 60-й минуте Гутковскис после передачи Цыганика вдоль ворот вколотил мяч в сетку, оформив дубль. Несколько минут спустя сборную Латвии от гола спас Райвис Юрковскис, который головой выбил мяч из пустых ворот. Хозяевам удалось добиться своего на 64-й минуте, когда практически в идентичной ситуации гол забил Никита Моцпан.
Точку в матче на 75-й минуте поставил Икауниекс, который получил передачу от Гутковскиса и пробил слёту в нижний угол ворот сборной Молдовы. За шесть минут до конца матча Алвис Яунземс мог забить пятый гол, но полузащитник с нескольких метров пробил выше пустых ворот.
Напомним, в стартовом матче нового розыгрыша Лиги наций подопечные Дайниса Казакевича одержали домашние победы над сборными Андорры (3:0) и Лихтенштейна (1:0). Таким образом, после трёх туров сборная Латвии с 9 очками возглавляет группу.
Следующий матч сборная Латвии проведёт на выезде 14 июня против Лихтенштейна. В сентябре сборную Латвии ожидает домашний матч против Молдовы и выезд в Андорру.
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