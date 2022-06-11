В эти выходные в Таллинне проходит ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта под названием Simple Session. В соревнованиях принимают участие лучшие в мире BMX-райдеры и скейтбордисты.

Фестиваль экстремальных видов спорта Simple Session в эти выходные пройдёт в Simple Session Park в Пыхья-Таллинн.

Simple Session проходит с 2000 года и является крупнейшим мероприятием экстремальных видов спорта в Эстонии.

Автор парка для соревнований Нейт Весел 16-й раз подряд создал трассу, которая будет предназначена для всех участников.

В Simple Session примут участие 100 спортсменов из 30 стран.

Квалификация, финал и лучшие трюки

11 и 12 июня, Таллинн

Суббота, 11 июня

13:00-15:45 Квалификация в скетйборде

17:00-19:45 BMX уличные заезды, квалификация

Воскресенье, 12 июня