ВИДЕО ⟩ В Таллинне проходит ежегодный экстрим-фестиваль Simple Session
В эти выходные в Таллинне проходит ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта под названием Simple Session. В соревнованиях принимают участие лучшие в мире BMX-райдеры и скейтбордисты.
Фестиваль экстремальных видов спорта Simple Session в эти выходные пройдёт в Simple Session Park в Пыхья-Таллинн.
Simple Session проходит с 2000 года и является крупнейшим мероприятием экстремальных видов спорта в Эстонии.
Автор парка для соревнований Нейт Весел 16-й раз подряд создал трассу, которая будет предназначена для всех участников.
В Simple Session примут участие 100 спортсменов из 30 стран.
Квалификация, финал и лучшие трюки
11 и 12 июня, Таллинн
Суббота, 11 июня
- 13:00-15:45 Квалификация в скетйборде
- 17:00-19:45 BMX уличные заезды, квалификация
Воскресенье, 12 июня
- 14:00-16:30 Финал в скейтборде
- 16:30-17:15 Лучшие трюки в скейтборде
- 17:45-18:30 Лучшие трюки в BMX
- 19:30-22:00 BMX уличные заезды, финал