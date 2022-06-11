Из-за войны в Украине и последствий ковида инфляция в США выросла до 8,6%. Это самый высокий показатель за 40 лет

Рост потребительских цен в США начался еще в прошлом году. Его связывали с неожиданно быстрым оживлением экономики после пандемии Covid-19, которому способствовали значительные вливания, сделанные правительством страны (среди прочего администрация президента Джо Байдена отправила миллионам жителей чеки на 1,4 тыс. долларов). Это привело к недостатку товаров и побудило компании к повышению цен.

Проблема всего мира

А теперь, из-за войны в Украине, проблемы с поставками начались уже во всем мире. На них наложились ограничения из-за пандемии коронавируса, введенные в некоторых районах Китая этой весной. Таким образом, цены растут во многих регионах мира, в том числе в Европе, и многие экономисты опасаются, что мировой экономике угрожает спад.

Стоимость топлива в США быстро растет ФОТО: Reuters

"Война в Украине, локдауны в Китае, нарушение цепей поставок товаров и риск стагфляции [сочетание инфляции и застоя в экономике - ред.] не оставляет камня на камне от роста, - сказал на этой неделе президент Всемирного банка Дэвид Малпасс. - Многим странам будет трудно избежать рецессии".

После появления новых данных о майской инфляции на американских фондовых рынках началось падение: три основных биржевых индекса снизились более чем на 2%. До этого цены на основные ценные бумаги и так падали в течение нескольких недель, поскольку инвесторы были озабочены состоянием экономики.

"Даже если инфляция вскоре достигнет пика, она вряд ли скоро замедлится, - считает Ричард Флинн из компании Charles Schwab UK. - Высокие цены, вероятно, будут ограничивать потребительские траты в среднесрочной перспективе. А с учетом продолжающихся проблем в цепи поставок, экономических последствий российского вторжения в Украину и угрозы высокой инфляции нетрудно понять, почему сейчас так выросли опасения, что экономика будет падать".

Пока число рабочих мест на американском рынке труда увеличивается, и это один из признаков того, что экономика США продолжает расти. Однако размеры зарплат не поспевают за инфляцией, и в особенно сложном положении оказались семьи с невысоким уровнем дохода, которые тратят значительную часть получки на еду и оплату электричества, газа и бензина.

"Экономика США в очень хорошем состоянии"

По данным опросов общественного мнения, большинство американцев считают инфляцию самой большой проблемой, которая сейчас стоит перед страной. Рейтинг президента Байдена падает, а республиканцы резко критикуют действия его администрации.

Во время слушаний в Вашингтоне на этой неделе министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает снижение цен "приоритетом номер один".

Роберто Перли из инвестиционного банка Piper Sandler надеется, что повышение учетной ставки поможет обуздать инфляцию, однако, по его словам, это приведет к подорожанию займов - и может повредить экономическому росту.

"Пока американская экономика находится в очень хорошем состоянии - и об этом говорит тот факт, что большим спросом пользуется практически все - товары и услуги, - говорит Перли. - Но Федеральному резерву нужно решить проблему - и мы увидим результат этого не сейчас, а несколько кварталов спустя. Значительное замедление американской экономики, вызванное в значительной степени действиями Федерального резерва".

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