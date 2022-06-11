Швейцария принимает новые санкции против России, в том числе и нефтяное эмбарго

Санкции будут вступать в силу постепенно с переходными периодами до начала 2023 года, заявило правительство Швейцарии в пятницу, 10 июня. Этот шаг важен, особенно учитывая, что Швейцария - важный центр мировой торговли, в том числе нефтью.

По данным швейцарского делового журнала Bilanz, от 50 до 80% российского сырья продается через Швейцарию.

Крупнейшим в мире независимым нефтетрейдером является Vitol, голландская торговая группа, базирующаяся в Женеве. Компания, как и Trafigura, которая также базируется в Женеве, подтвердила, что уже значительно сократила или даже прекратила торговлю российской нефтью и нефтепродуктами.