Сб, 11.06.2022
С учетом роста цен на природный газ на мировом рынке в настоящее время больше невозможно купить недорогой природный газ. Айгар Калвитис, председатель правления Latvijas gāze
Айгар Калвитис, председатель правления Latvijas gāze

Швейцария принимает новые санкции против России, в том числе и нефтяное эмбарго

ФОТО: Shutterstock

Швейцария приняла последний пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России и Беларуси, включая нефтяное эмбарго.

Санкции будут вступать в силу постепенно с переходными периодами до начала 2023 года, заявило правительство Швейцарии в пятницу, 10 июня. Этот шаг важен, особенно учитывая, что Швейцария - важный центр мировой торговли, в том числе нефтью.

По данным швейцарского делового журнала Bilanz, от 50 до 80% российского сырья продается через Швейцарию.

Крупнейшим в мире независимым нефтетрейдером является Vitol, голландская торговая группа, базирующаяся в Женеве. Компания, как и Trafigura, которая также базируется в Женеве, подтвердила, что уже значительно сократила или даже прекратила торговлю российской нефтью и нефтепродуктами.

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