Байден заявил, что Украина игнорировала предупреждения о войне. Киев ответил

Байден высказал это на беседе с жертвователями в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, о своей постоянной поддержке Украины, передает Associated Press.

"Ничего подобного не происходило со времен Второй мировой войны", - сказал Байден. Он добавил, что у США есть доказательства того, что президент России Владимир Путин готовился к вторжению. "Никаких сомнений не было, - продолжил Байден. - И Зеленский не хотел этого слышать".

Ответ Украины

После высказываний Байдена пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров высказал свой ответ.

"Фраза "не хотел слышать", вероятно, требует уточнения. К тому же, если помните, президент Украины призвал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побудить Россию к отводу войск и деэскалации. И тут уже можно сказать, что наши партнеры "не хотели нас слышать"", - заявил Никифоров.

Слова президента США также прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет DW.

"О том, что Россия разрабатывает различные сценарии экспансии, мы прекрасно понимали. У Владимира Зеленского на столе постоянно находилась соответствующая аналитика, которая базировалась на качественных разведданных. Президент также внимательно реагировал на все слова и предупреждения наших партнеров", - заявил Подоляк.

По его словам, о том, что шла подготовка свидетельствует "рассредоточение склада боеприпасов и оружия в целом, молниеносная реакция на многоуровневое вторжение и перестройка оборонительных возможностей, эффективное введение в первую неделю дистанционных ударов, резко сломавших первичные российские планы".

Вопрос заключался в том, насколько масштабным будет объем вторжения, указал Подоляк. По его словам, интенсивность обстрелов всей территории Украины нельзя было спрогнозировать. Он, уверен, что масштаб вторжения шокировал многие страны, включая партнеров Украины".

"Мне кажется, что нелепо в чем-то обвинять страну, которая более 100 дней эффективно сражается в полноценной войне против гораздо более ресурсного оппонента, если ключевые страны не сумели превентивно остановить милитаристские аппетиты РФ, прекрасно их зная", - добавил Подоляк.

Контекст

Перед тем, как 24 февраля начать полномасштабное вторжение, Россия в течение нескольких недель собирала у границ Украины военные силы, вызывая спекуляции о том, готовится ли военная агрессия, что Кремль отрицал.

В конце января, после того как официальные лица США объявили, что вторжение, вероятно, скоро начнется, неназванный украинский чиновник сообщил CNN, что Зеленский сказал Байдену не распространять ложные сообщения о вторжении, поскольку они вызывают панику.

В понедельник, 6 июня, директор национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что Байден даже рассекретил разведданные о российском вторжении, чтобы убедить скептически настроенных союзников в том, что так и будет.

С начала войны Соединенные Штаты предоставили Украине помощь на десятки миллиардов долларов, включая тысячи единиц военной техники.

Украина успешно отразила вторжения в некоторые крупные города, включая столицу Киев и Харьков, сейчас боевые действия продолжаются на востоке страны в Донбассе, куда передислоцировалась российская армия.