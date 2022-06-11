Гаагский суд расследует военные преступления в Украине. Но сможет ли он судить за них Путина?

Эксперт по международному гуманитарному праву Уэйн Джордаш считает, что МУС также мог бы вменить Путину обвинение в подстрекательстве к геноциду: "Это кажется довольно очевидным, если смотреть на то, что говорят он и его государственные пропагандисты".

В Европе почти 5 млн украинских беженцев ФОТО: AFP

Нынешний прокурор МУС Карим Хан, отвечая на вопрос, возможно ли разбирательство против Путина, в детали вдаваться не стал: “Посмотрим, есть ли индивидуальная уголовная ответственность. И если есть, мы примем необходимые меры".

Помощь в публичности

Украина сообщает о тысячах случаев военных преступлений со стороны России, но Международный уголовный суд сможет рассмотреть только крохотную часть этих дел.

Эксперт по международному праву Ханна Гэри обращает внимание на то, что далеко не все военные преступления, совершенные в Украине, будут расследоваться прокурором МУС. Традиционно, говорит Гэри, на стол прокурора попадают наиболее сложно доказуемые дела против самых высокопоставленных военных или чиновников. Экс-прокурор Луис Морено Окампо добавляет, что с предложениями о том, какое дело взять в работу, обычно выступают юристы, но финальное решение утверждает прокурор.

В середине мая в Украину из Нидерландов прилетела группа из 42 следователей и экспертов МУС. Они работали две недели, после чего вернулись в Гаагу для обработки собранных материалов.

"Они [следователи МУС] еще даже не начали готовить дела. Они только начали готовиться к подготовке дел", - критикует их британский юрист Уэйн Джордаш. В прошлом он работал над делом Сербии против Хорватии в Международном суде ООН, а сейчас помогает украинским прокурорам расследовать военные преступления. "Я считаю, что они работают очень медленно. И это проблема МУС и совместных следовательных групп. У них множество бюрократических препятствий", - говорит Джордаш.

Он считает, что роль следователей МУС в Украине намного меньше, чем кажется на первый взгляд, а основной массив работы по расследованию большинства военных преступлений все же ляжет на плечи украинских прокуроров.

"Здесь довольного много пыли в глаза. Если почитать новости в СМИ, может сложиться впечатление, что у МУС большое количество следователей [в Украине] и что они расследуют много всего. Это не так. Несколько следователей приехали сюда всего на несколько недель с начала конфликта. У [МУС] нет реального плана держать здесь следователей длительное время. Так что, по правде говоря, помощь, которую они могут предоставить Украине - это в большей мере публичность, чем что-либо еще", - считает Джордаш.

Украина и МУС не дублируют работу друг друга, они понимают необходимость во взаимодействии, не соглашается Валери Оостервельд, канадский эксперт по международному праву с опытом работы по делам, которые рассматривал МУС.

Могилы жертв боевых действий в Ирпене и Буче ФОТО: Christopher Furlong/Getty Images