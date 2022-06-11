Глава Еврокомиссии обсудила в Киеве заявку Украины на вступление в ЕС

После переговоров в Киеве глава Еврокомиссии заявила, что Украина является крепкой парламентской демократией и была уже на хорошем пути до российского вторжения. Отражая российскую агрессию, вся страна демонстрирует сопротивление, и такой же дух необходим для проведения реформ и модернизации страны, отметила она. Фон дер Ляйен сообщила, что Киев и Брюссель сотрудничают над созданием платформы по восстановлению Украины.

"Существует огромный всесторонний интерес - НГО, бизнеса, международных институтов, чтобы помочь Украине восстать из пепла. Мы стремимся направлять инвестиции и проводить реформы, чтобы улучшить жизнь украинцев, сделать Украину более привлекательной для инвесторов и поддержать Украину на ее европейском пути", - заявила она в соцсетях.

The people of Ukraine are showing incredible strength and stamina.



Today I’m in Kyiv to continue discussions on our efforts to support in rebuilding your beautiful country.



And the process of advancing on the 🇪🇺 path. https://t.co/C0Cij7Evpt — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 11, 2022

Еврокомиссия выступит с оценкой по заявке Киева

По прибытии в Киев глава Еврокомиссии сообщила о намерении подвести "итоги совместных усилий, необходимых для восстановления, и прогресса Украины на ее европейском пути". "Это будет учитываться в нашем заключении, которое мы представим в ближайшее время", - отметила она.

Ожидается, что Еврокомиссия обнародует свое заключение о том, получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС, в ближайшую пятницу, 17 июня. Условием для положительного решения должно стать обязательство Киева провести определенные реформы - в частности, в сферах правового государства и борьбы с коррупцией.

Переговоры о членстве Украины в ЕС

Решение о предоставлении статуса кандидата на членство в ЕС третьему государству должно быть единогласно одобрено всеми странами, входящими в Евросоюз. Планируется, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите ЕС 23-24 июня.

На данный момент у стран-членов ЕС, однако, нет единства по этому вопросу. Так, 9 июня агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС выступают Дания и Нидерланды. В Копенгагене, в частности, не уверены в том, что Украина отвечает всем критериям, связанным со стабильностью институтов, гарантирующих демократическое правление, верховенство закона, соблюдение прав человека и защиту меньшинств, пояснило агентство.

Между тем получение статуса страны-кандидата не предопределяет позитивного решения о предоставлении членства в ЕС и не связан с какими-то определенными временными рамками. Так, Турция получила этот статус еще в 1999 году. Украина же подала заявку на вступление в ЕС вскоре после начала российского вторжения.