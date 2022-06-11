Глава Еврокомиссии обсудила в Киеве заявку Украины на вступление в ЕС

После переговоров в Киеве глава Еврокомиссии заявила, что Украина является крепкой парламентской демократией и была уже на хорошем пути до российского вторжения. Отражая российскую агрессию, вся страна демонстрирует сопротивление, и такой же дух необходим для проведения реформ и модернизации страны, отметила она. Фон дер Ляйен сообщила, что Киев и Брюссель сотрудничают над созданием платформы по восстановлению Украины.
"Существует огромный всесторонний интерес - НГО, бизнеса, международных институтов, чтобы помочь Украине восстать из пепла. Мы стремимся направлять инвестиции и проводить реформы, чтобы улучшить жизнь украинцев, сделать Украину более привлекательной для инвесторов и поддержать Украину на ее европейском пути", - заявила она в соцсетях.
Еврокомиссия выступит с оценкой по заявке Киева
По прибытии в Киев глава Еврокомиссии сообщила о намерении подвести "итоги совместных усилий, необходимых для восстановления, и прогресса Украины на ее европейском пути". "Это будет учитываться в нашем заключении, которое мы представим в ближайшее время", - отметила она.
Ожидается, что Еврокомиссия обнародует свое заключение о том, получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС, в ближайшую пятницу, 17 июня. Условием для положительного решения должно стать обязательство Киева провести определенные реформы - в частности, в сферах правового государства и борьбы с коррупцией.
Переговоры о членстве Украины в ЕС
Решение о предоставлении статуса кандидата на членство в ЕС третьему государству должно быть единогласно одобрено всеми странами, входящими в Евросоюз. Планируется, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите ЕС 23-24 июня.
На данный момент у стран-членов ЕС, однако, нет единства по этому вопросу. Так, 9 июня агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС выступают Дания и Нидерланды. В Копенгагене, в частности, не уверены в том, что Украина отвечает всем критериям, связанным со стабильностью институтов, гарантирующих демократическое правление, верховенство закона, соблюдение прав человека и защиту меньшинств, пояснило агентство.
Между тем получение статуса страны-кандидата не предопределяет позитивного решения о предоставлении членства в ЕС и не связан с какими-то определенными временными рамками. Так, Турция получила этот статус еще в 1999 году. Украина же подала заявку на вступление в ЕС вскоре после начала российского вторжения.
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