Главное за 11 июня ⟩ Последствия грозы, поджог автомобиля и выход Зеленой партии из СЗК

Новости Латвии:

Вечером в пятницу, 10 июня, сильнее всего гроза разразилась в восточных районах Латвии. Самые сильные порывы ветра на наблюдательных станциях достигали скорости в 18-19 метров в секунду - это наблюдалось в Резекне и Дагде, а наибольшее количество осадков выпало в Гулбене - 21 миллиметр.

В Валлеской волости в одной из семей произошел конфликт, в результате которого мужчина отогнал семейный автомобиль Audi A4 на близлежащий луг и сжег его, сообщает передача Degpunktā.

В субботу, 11 июня, Латвийская Зеленая партия (ЛЗП) подавляющим большинством голосов приняла решение о выходе из Союза зеленых и крестьян (СЗК). Латвийская Зеленая партия (ЛЗП) приняла решение о присоединении к объединенному списку ЛЗП, Латвийского объединения регионов (ЛОР), Лиепайской партии (ЛП) и общества предпринимателя Улдиса Пиленса на выборах в 14-й Сейм.

Главное за рубежом:

Президент США Джо Байден заявил в пятницу, 10 июня, что президент Украины Владимир Зеленский не хотел слышать разведданные США , свидетельствовавшие о том, что Россия готовится вторгнуться в Украину, сообщил издание Insider. Киев прокомментировал высказывания Байдена.

"Денацификация" Украины и якобы правящий нацизм в стране - один из нарративов, используемых Россией для оправдания своего вторжения в Украину. Поддержка нацизма также приписывается политикам из стран, осуждающих вторжение России в Украину.

11 июня в Запорожской области Украины первым местным жителям, получившим гражданство РФ, выдали российские паспорта. Об этом сообщил Владимир Рогов, так называемый "член главного совета военно-гражданской администрации" региона, пишет "Медуза" со ссылкой на российские СМИ.

Бразильская полиция в поисках британского журналиста Дома Филлипса и местного эксперта Бруно Перейры обнаружила возможные человеческие останки, сообщает BBC.

В мае цены в США росли самыми высокими темпами за последние 40 лет: инфляция в стране по итогам месяца составила 8,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, сообщило американское министерство труда. Эта цифра выше, чем ожидалось, и она стала самой высокой с 1981 года.

Российская технологическая компания "Яндекс" убрала государственные границы в сервисе "Яндекс Карты", пишет издание Vice.

В результате обстрела ВСУ в Херсонской области погибли два российских генерала, сообщил в пятницу, 10 июня, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил в пятницу, 10 июня, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее не "оттяпал Запад", сообщила пресс-служба главы Беларуси.

Когда в марте украинские войска восстановили контроль над Катюжанкой, селом к северу от Киева, которое больше месяца находилось под российской оккупацией, они обнаружили местную школу разрушенной и разграбленной, пишет Rus.Postimees.

У 28-летнего канадского поп-исполнителя Джастина Бибера парализовало половину лица из-за синдрома Рамсея-Ханта. Об этом в соцсетях сообщил сам артист.

Интересное чтиво:

Мир меняется, и рынок труда вместе с ним. Однако распространенное мнение о том, что роботы отберут работу у людей - не более чем миф, убежден организатор конференции Future of Jobs 2022 Ричард Крижановскис. Такого же мнения придерживается Янис Кропс, представитель "Лучшего работодателя 2021 в Латвии" - банка Swedbank. В эфире "Кто вам платит?" обсудили, на какие навыки будет спрос в ближайшее десятилетие и в чем люди эффективнее роботов.

"Сначала думали, что все будет нормально. А когда близко к интернату подъехал танк и сделал два выстрела, на следующий день нас эвакуировали… Не, страшно не было, наоборот, было весело. Мы никогда танков не видели, хотелось посмотреть", - рассказывает Игорь из Украины, который живёт теперь в филиале "Калкуны" Центра социальной опеки "Латгале". Об этом рассказывает "Чайка".

В социальных сетях вирусным стал ролик, в котором водитель автомобиля остановился на дороге ради спасения вышедшего на нее котенка. Однако, как только он взял малыша на руки, случилось удивительное.

5 июня свой 55-летний юбилей отметил знаменитый телеведущий, родившийся в Латвии, Валдис Пельш. Рассказываем об этой знаменитости в рамках рубрики "Звезда недели".