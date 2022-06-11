Из-за большого спроса в Юрмале состоится еще один концерт Максима Галкина

Уже сообщалось, что Максим Галкин дал концерты в Израиле. Как он ранее сообщал, часть прибыли от мероприятий будет отдана в помощь украинским беженцам, страдающим из-за вторжения войск РФ в Украину.

Фрагмент своего выступления Максим Галкин показал в Instagram. Там он поблагодарил своих поклонников и пожелал им самого главного - мира.

Напомним, после начала военных действий РФ на территории Украины Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми улетел в Израиль. Ходят слухи, что в ближайшее время он в Россию не вернется. Кроме того, в своем видеообращении артист признался, что лишился работы (в телепередаче "Сегодня вечером" ему нашли замену) и рекламных контрактов. Его концерты в РФ стали отменять, а потому он решил и отдохнуть, и поработать - выступить с концертной программой в Израиле.