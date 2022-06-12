Бои за Северодонецк: российские войска обстреляли химический завод и разрушили мост

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай также подтвердил украинским СМИ информацию о месте пожара завода. Он не уточнил, есть ли пострадавшие при пожаре.

BBC также напоминает, что фабрика служит убежищем для сотен мирных жителей. По оценкам украинских властей, на заводе укрылись не менее 800 человек.

Характеризуя ситуацию в Северодонецке, Гайдай сказал, что она "сложная, но... находится под контролем".

Уже сообщалось, что в результате авиаудара по Северодонецку в конце мая резервуар с азотной кислотой химического завода "Азот" был поврежден. Президент Украины Владимир Зеленский заявил тогда в видеообращении, что произошедшее было "просто безумием".

Зеленский: Донбасс еще держится

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в ночь на субботу, 11 июня, заявил не только о том, что Россия начала выдачу паспортов в захваченной Херсонской области, но и подчеркнул, что в Северодонецке продолжаются уличные бои и Донбасс по-прежнему не находится под контролем российских войск.

"Вы помните, что Россия надеялась оккупировать весь Донбасс в начале мая? Идет уже 108-й день войны, а Донбасс все еще держится", - сказал украинский президент, добавив, что войска России потеряли более 32 тысяч человек.

Он поблагодарил союзников за поддержку в войне против России, а также защитников его страны.

По сообщению Русской службы BBC, 12 июня, в воскресенье, российские войска продолжают штурмовать Северодонецк в Луганской области, но успеха не имеют. В районе Северодонецка продолжаются бои в районе населенного пункта Тошковка.

В районе Славянска российские войска обстреливали населенные пункты Петровское, Новая Гусаровка, Курулька, Долина, пытаются закрепиться в населенном пункте Богородичное.

На Лиманском направлении увеличилось применение артиллерии и реактивных систем залпового огня. Российские войска заняты перегруппировкой.

По оценкам Украины, за минувшие сутки российская армия потеряла 10 танков, 16 боевых бронированных машин, семь беспилотников, более 10 автомобилей и до 150 военнослужащих.

Всего с начала войны, как утверждает украинский Генштаб, российские силы потеряли 1430 танков, 3484 боевые бронированные машины, 715 артиллерийских систем, 582 беспилотника. Число погибших российских военных Генштаб оценивает в 32 150 человек.

По оценке разведки Великобритании, к концу мая Россия потеряла в Украине около 15 тысяч человек. Минобороны России последний раз отчитывалось о потерях в конце марта - их было 1351 человек.

Российские войска уничтожили второй мост, связывающий Северодонецк и Лисичанск, и обстреливают третий, рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Они хотят полностью отрезать Северодонецк от возможности либо вывозить людей, либо подвозить туда боеприпасы и усиление", - сказал Гайдай.

По его словам, "сегодня-завтра они будут бросать все резервы", чтобы захватить Северодонецк. "Может быть, и в других направлениях, чтобы перерезать его окончательно и взять контроль над трассой Лисичанск - Бахмут", - добавил он.

Взорванный мост между Северодонецком и Лисичанском ФОТО: DW