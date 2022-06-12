Президенту Украины вручили премию Бориса Немцова

Поскольку затянувшаяся война в Украине продолжается, фонд Немцова решил номинировать украинских представителей на получение награды. До этого награду получали только российские оппозиционные политики и активисты.

Среди номинантов были мэр Киева Виталий Кличко, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, украинский парамедик Юлия Паевская или Тайра, советник президента Украины Алексей Арестович и другие известные украинские деятели.

"Мы даем премию не за прошлое и не за будущее. Мы даем премию за то, что человек сделал здесь и сейчас, в этом году.

А здесь и сейчас Владимир Зеленский остался в Киеве и решил защищать свою родину вместе со своим народом. Он проявил мужество.

В эти минуты его слова про то, что ему не нужна эвакуация, а нужно вооружение, - это и есть квинтэссенция его невероятного мужества", - сообщила "Медузе" дочь Бориса Немцова Жанна Немцова.