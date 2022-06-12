Главное за 12 июня ⟩ Антивоенный митинг в Риге, доставка сердца на вертолете и новый "McDonald’s" в России

Новости Латвии:

В воскресенье, 12 июня, у посольства России в Риге прошел антивоенный митинг, который организовало общество "Русский голос против войны". RUS TVNET вел трансляцию с места события.

В субботу, 11 июня, вертолет Государственной пограничной охраны совершил незапланированный рейс, чтобы доставить в Ригу донорское сердце из Даугавпилсской больницы. Сердце было критически необходимо для пересадки в Университетской клинической больнице имени Паула Страдыня, для спасения жизни человека.

12 июня россияне отмечают праздник, День России. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") в своем Twitter пожелал России поражения в войне.

В Литве, Латвии и Эстонии много природных красот, простирающихся от берегов Балтийского моря до лесистых ландшафтов. Журнал Forbes назвал Национальный парк Кемери одним из самых красивых парков в странах Балтии.

Политик Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте") впредь будет финансировать размещение агитационных материалов кампании по проведению референдума об определении понятия семьи в Конституции на автобусах АО Liepājas autobusu parks через принадлежащую ему компанию ООО Avadel, а не на средства зарегистрированного им общества Latvija pirmā, как раньше, сообщил Шлесерс.

Главное за рубежом:

Бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев вступил в ряды Вооруженных сил Украины, присоединившись к легиону "Свобода России". Об этом он сообщил в своем Facebook.

После начала войны в Украине из России ушла компания McDonald's и продала все 850 ресторанов быстрого питания. Новые владельцы не могли использовать бренд McDonald’s. Теперь сеть будет называться "Вкусно и точка", сообщает "Медуза".

Глава КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с Днем России и заявил о полной поддержке его действий. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, сообщает информационное агентство КНДР ЦТАК.

В воскресенье, 12 июня, российские войска в очередной раз обстреляли химический завод "Азот" в Северодонецке, в результате чего там возник пожар, сообщает британская телекомпания BBC.

В ночь на воскресенье, 12 июня, в порту Суакин на побережье Красного моря в Судане затонуло перегруженное судно с почти 16 000 овец, а всему экипажу удалось спастись, сообщили представители порта, пишет AFP.

Австралия и Франция сумели урегулировать спор из-за поставок подводных лодок, который осенью прошлого года серьезно испортил отношения этих двух стран, входящих в НАТО. Австралийские власти согласились выплатить 555 млн евро французскому концерну Naval Group в качестве компенсации за разрыв контракта с Парижем на строительство субмарин.

Интересное чтиво:

Накануне сделал на машине небольшой круг по городу, так как нужно было в магазин и заодно забрать дочь с занятий. Залил топливо - 50 евро, и нет даже половины бака. В аптеке лекарства от кашля - 30 евро. В магазине мелочи для супа - еще минус 20. Буквально на ровном месте сто евро испарились в воздухе, а особо ничего и не куплено.

Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи последних дней в мире шоу-бизнеса. На этот раз желтая пресса не перестает говорить о Павле Прилучном, а также о бывшем Ольги Бузовой.

У вас тоже бывало так, что в один раз шашлык пропадает со стола вмиг, а в следующий раз - стол ломится от количества еды настолько, что приходится доедать все несколько дней? Так сколько же должно быть мяса на одного человека, чтобы не ошибиться?