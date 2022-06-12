В оккупированных Бердянске и Мелитополе произошли взрывы

Российские агентства, ссылаясь на представителей оккупационных властей, называют эти взрывы "терактами".

Сообщается, что в Мелитополе при взрыве пострадали четыре человека. По словам корреспондента ТАСС, повреждены здание полиции и два автомобиля.

В Бердянске пострадала подстанция, в некоторых районах отключилось электричество. Раненых или погибших в результате взрыва нет, сообщает Русская служба BBC cо ссылкой на РИА "Новости".

Ранее в воскресенье, 12 июня, представитель Бердянского городского совета Даниил Водолазский сообщил, что в Бердянске с утра прогремели три взрыва. По его данным, в центре города горели военные автомобили с отметками Z.