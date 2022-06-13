Пн, 13.06.2022
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Игорь Волобуев, бывший вице-президент Газпромбанка

Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня: большие трудности или большие победы - кому что?

ФОТО: pixabay.com/marandap-7632346

Наступает новая неделя, на которой нас могут ждать большие трудности и большие победы. Астрологи DailyHoro.ru рассказали, чего можно ожидать от звезд и планет, а также как можно обойти стороной все возможные неурядицы.

Это время будет очень важным, поскольку Вселенная очень хочет, чтобы все мы встали на путь добра и света.

Мир снаружи и внутри вас сильно изменится в лучшую сторону, если вы сами поверите в себя.

Не унывайте и действуйте максимально решительно в период с 13 по 19 июня.

Овен

Овнам можно попробовать изменить свою жизнь и свое отношение к ней. Для начала им нужно сделать перестановку мебели по правилам фэн-шуй, чтобы гармонизировать обстановку в родных стенах. Так будет легче принимать судьбоносные решения, а принимать их, скорее всего, придется. Несмотря на врожденное отсутствие скромности, Овны должны немного сгладить острые углы своего характера, став чуть более мягкими. Окружающим людям нужно показать свое дружелюбие и умение идти навстречу. В противном случае появится много врагов и проблем.

Телец

Тельцы смогут достаточно быстро восстанавливать свою ауру и биополе из-за хорошего положения планет, в особенности Венеры. Это значит, что можно браться за любые дела, в том числе и самые сложные. Людям этого знака строго противопоказано бездействие и ожидание удачи. Они сами смогут построить все то, о чем мечтали. В это нужно лишь поверить, и для этого будут все возможные ресурсы. Что касается семейных дел, то Вселенная заставит сердца Тельцов и их вторых половинок биться в унисон. Вероятно, что все обиды и недомолвки останутся в прошлом.

Близнецы

У Близнецов наступает период, когда может произойти много важного. Астрологи настоятельно рекомендуют следить за всем происходящим, смотреть в оба и проявлять смекалку там, где это уместно. Творческое мышление представителей данного знака значительно укрепится, а это значит, что они смогут принимать такие решения, которые принесут им много новых возможностей. Если будут какие-то проблемы с настроением, можно начать вести дневник, ведь это благотворно влияет на энергетику и помогает принять прошлое и изменить будущее.

Рак

Ракам на этой неделе предстоит много общаться и знакомиться. Затворнический образ жизни не особо полезен для энергетики, так что лучше выходить из зоны комфорта. Можно поменять работу, открыть новый бизнес, а также вести деловые переговоры. Если придется работать бок о бок с новыми людьми, лучше как можно быстрее проверить с ними деловую совместимость. Это поможет сгладить острые углы и снизить вероятность фиаско в делах. В любви сейчас тоже лучше не рисковать зря.

Лев

Львам в период с 13 по 19 июня необходимо будет как можно быстрее уяснить тот факт, что счастье - это больше духовный процесс, нежели материальный. Новый дом или машина - это хорошо, но в конечном итоге это ничего не поменяет. В работе и делах этих людей ждут большие победы. Проекты, на которые Львы возлагают большие надежды, должны будут воплотиться в жизнь, причем достаточно быстро. Действовать сейчас нужно решительно, но не рискованно.

Дева

У Дев вечной проблемой, не дающей добиться того, чего они хотят, является отсутствие оптимизма. На этой неделе представители данного знака смогут победить в этой борьбе. Сознание этих людей открыто, поэтому оно будет гибким и готовым к любым изменениям. Это очень важное время, когда звезды и планеты постараются запустить программу новой жизни для людей, рожденных под данным созвездием. Девам стоит почаще прислушиваться к своей интуиции и быть предельно осмотрительными.

Весы

Звезды и планеты будут в полной гармонии и помогут Весам избавиться от их самых ужасных привычек, стать лучше как личность, выйти на новый уровень в любовных отношениях. Также звезды обострят их внимание, память, дадут тягу к знаниям. Интуиция станет для Весов не просто помощником в трудных ситуациях, а идеальным проводником, который поможет найти истину в глубоком океане лжи. Возвращение Меркурия в знак Близнецов в этот понедельник воодушевит Весов и подтолкнет их к покорению новых высот в любви, делах, работе.

Скорпион

Скорпионам звезды приоткроют завесу тайны над будущим. Представители данного знака смогут узнать, что их ждет впереди. Можно прислушиваться к советам близких людей. Сильные и созидательные планеты помогут настроиться на одну волну с силами Вселенной. Скорпионы ощутят радость, станут более оптимистичными, добрыми, отзывчивыми. Это время, когда мироздание постарается помочь Скорпионам исправить ошибки прошлого. Этим людям не нужно бояться просить прощения у тех, кого они когда-то обидели.

Стрелец

Стрельцам астрологи настоятельно рекомендуют быть осторожнее в общении с эмоциональными вампирами. Точнее, лучше вовсе избегать контактов с такими людьми. В общении с добрыми и приятными людьми лучше демонстрировать только отзывчивость. Нельзя отталкивать от себя тех, кто будет пытаться помочь. Нужно научиться отвечать таким людям взаимностью. Так Стрельцы обретут новых друзей и любовь.

Козерог

У Козерогов ожидается непростая неделя, и даже сильный Меркурий, переходящий в знак Близнецов, не спасет ситуацию. Этим людям придется приложить усилия, чтобы не прогнуться под врагов и пережить проблемные события с наименьшими потерями. В конце недели звезды останутся не у дел, поэтому у Козерогов появится полная свобода в плане того, как и что они могут делать. Можно заниматься любимыми делами и в значительной степени преуспеть в работе. Если есть лишнее время, его лучше потратить на своих близких.

Водолей

Водолеям активный Меркурий в понедельник поможет избавиться от негативных мыслей, но Суперлуние 14 июня снова породит тревожность в душе этих людей. Чтобы сделать эту неделю удачной и яркой, астрологи советуют Водолеям отдавать предпочтение практичной и простой одежде, чтобы не привлекать негатив со стороны окружающих. Ночные светила дают зеленый свет для путешествий и смены обстановки, новых знакомств.

Рыбы

Звезды и планеты помогут Рыбам вынести важные уроки из всего того, что происходило на прошлой неделе. Если Рыбы допускали какие-то серьезные ошибки, они поймут, что послужило катализатором в тех непростых ситуациях. Что касается текущего времени, то самым опасным днем будет вторник, 14 июня. Причиной станет необычное и опасное Полнолуние в Стрельце. Один из самых полезных жизненных навыков этой недели - умение быстро забывать все плохое.

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