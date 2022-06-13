Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня: большие трудности или большие победы - кому что?

Близнецы

У Близнецов наступает период, когда может произойти много важного. Астрологи настоятельно рекомендуют следить за всем происходящим, смотреть в оба и проявлять смекалку там, где это уместно. Творческое мышление представителей данного знака значительно укрепится, а это значит, что они смогут принимать такие решения, которые принесут им много новых возможностей. Если будут какие-то проблемы с настроением, можно начать вести дневник, ведь это благотворно влияет на энергетику и помогает принять прошлое и изменить будущее.

Рак

Ракам на этой неделе предстоит много общаться и знакомиться. Затворнический образ жизни не особо полезен для энергетики, так что лучше выходить из зоны комфорта. Можно поменять работу, открыть новый бизнес, а также вести деловые переговоры. Если придется работать бок о бок с новыми людьми, лучше как можно быстрее проверить с ними деловую совместимость. Это поможет сгладить острые углы и снизить вероятность фиаско в делах. В любви сейчас тоже лучше не рисковать зря.

Лев

Львам в период с 13 по 19 июня необходимо будет как можно быстрее уяснить тот факт, что счастье - это больше духовный процесс, нежели материальный. Новый дом или машина - это хорошо, но в конечном итоге это ничего не поменяет. В работе и делах этих людей ждут большие победы. Проекты, на которые Львы возлагают большие надежды, должны будут воплотиться в жизнь, причем достаточно быстро. Действовать сейчас нужно решительно, но не рискованно.

Дева

У Дев вечной проблемой, не дающей добиться того, чего они хотят, является отсутствие оптимизма. На этой неделе представители данного знака смогут победить в этой борьбе. Сознание этих людей открыто, поэтому оно будет гибким и готовым к любым изменениям. Это очень важное время, когда звезды и планеты постараются запустить программу новой жизни для людей, рожденных под данным созвездием. Девам стоит почаще прислушиваться к своей интуиции и быть предельно осмотрительными.

Весы

Звезды и планеты будут в полной гармонии и помогут Весам избавиться от их самых ужасных привычек, стать лучше как личность, выйти на новый уровень в любовных отношениях. Также звезды обострят их внимание, память, дадут тягу к знаниям. Интуиция станет для Весов не просто помощником в трудных ситуациях, а идеальным проводником, который поможет найти истину в глубоком океане лжи. Возвращение Меркурия в знак Близнецов в этот понедельник воодушевит Весов и подтолкнет их к покорению новых высот в любви, делах, работе.

Скорпион