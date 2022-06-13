За последние три дня выявлено 417 новых случаев Covid-19, скончались 2 человека

Умершие входили в возрастные категории от 80 до 89 лет. Один из них не был вакцинирован или не завершил курс вакцинации, второй был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 121,1 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 4714 лабораторных тестов на Covid-19, 8,8% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 156 человек не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 261 был вакцинирован.

С начала пандемии заболевание было лабораторно подтверждено у 830 698 человек в Латвии.