Долги Степаненко за год сократились на 217 тысяч евро. При этом заработала она всего 69 тысяч

Как сообщает агентство LETA, в декларации за прошлый год Степаненко указала долговые обязательства в размере 145 932 евро, тогда как годом ранее сумма была значительно выше - 363 419 евро.

Общие доходы депутата в прошлом году составили 69 439 евро, что на 16 784 евро больше, чем в 2020 году.

На вопрос, как ей удалось погасить долги на сумму, большую, чем было заработано за год, политик особо детально не ответила, сослалась лишь на указание в декларации информации о зачете, совершенном в 2021 году на сумму 190 000 и 24 508 евро. Кроме того, она процитировала 1846-й пункт Гражданского закона, устанавливающий, что под зачетом подразумевается погашение требования встречным требованием. Оставшуюся сумму долговых обязательств, как указала Степаненко, она выплатила, осуществляя платежи по ипотечному кредиту.

Она пояснила, что долги возникли из-за приобретенной в прошлые годы недвижимости.

В виде зарплаты за работу в Сейме политик в прошлом году получили 31 047 евро, от Госслужбы социального страхования - два пособия на общую сумму 4812 евро. Остальные доходы, как указано в декларации, были получены от частных лиц и предприятия Wave Media, доли капитала которого на сумму 2789 евро принадлежат политику.