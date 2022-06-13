Глава МИД Литвы: если не победить Россию, то это будет лишь отсрочка другой войны

По мнению Ландсбергиса, коалиция западных государств должна поставить перед собой стратегическую цель — победить Россию.

"Нужно поставить цель, что Россия должна быть разгромлена стратегически, чтобы ей было запрещено продолжать воевать в Украине, чтобы в будущем она не могла снова напасть на своих соседей", — сказал Ландсбергис в интервью журналу Foreign Policy.

По словам Ландсбергиса, в настоящее время Россия способна выстоять, несмотря на санкции и огромные потери на поле боя: "а если ей удастся это делать долго, то мы находимся на очень опасном этапе геополитической реальности".

По-прежнему вполне вероятно, что Россия не потерпит поражение. Если Россия не будет побеждена, это будет лишь отсрочкой следующей войны", — добавил министр.

Ландсбергис расценил выдвинутую на этой неделе российским парламентом возможность отозвать признание независимости Литвы как прямую угрозу для Литвы.

"Я бы назвал это угрозой, прямой угрозой Литве, и мы серьезно относимся ко всем этим угрозам, даже если человек (который внес предложение) не известен как серьезный российский политик", — сказал министр в интервью.

"Однако Россия — очень опасный сосед, поэтому мы очень серьезно относимся ко всему, что исходит из Москвы", — сказал Ландсбергис Foreign Policy.