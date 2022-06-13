ФОТО ⟩ Тренировка сборной Латвии по футболу перед матчем с Лихтенштейном

Латвийские футболисты встретятся с командой Лихтенштейна. Матч пройдёт на стадионе "Райнпарк" в Вадуце и начнётся в 21:45 по латвийскому времени.

Напомним, на старте нового розыгрыша Лиги наций подопечные Дайниса Казакевича одержали три победы - дома над сборной Андорры (3:0) и Лихтенштейна (1:0), а также на выезде против Молдовы (4:2). Таким образом, после трёх туров сборная Латвии с 9 очками возглавляет группу.