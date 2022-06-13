Diena: Утверждены изменения в 71 образовательном учреждении

Точка в процессе оптимизации школьной сети еще не поставлена: есть ряд учреждений, которые планируется ликвидировать, объединить или изменить в ближайшие годы, из них известны 11.

Для сравнения: в 2021 году было ликвидировано шесть и реорганизовано 38 общеобразовательных учреждений, в 2020 году закрыто 13 и реорганизовано 23, в 2019 году - соответственно 14 и 50.

В новый утвержденный МОН перечень включены все виды образовательных учреждений, в том числе небольшие средние общеобразовательные школы, которым придется стать начальными.

Даже те муниципалитеты, которые яростно выступали против такого шага, были вынуждены смириться с суровой реальностью показателей численности учеников. Таков удел Аташиенской средней школы имени братьев Скринду в Екабпилсском крае, Тилжской средней школы в Балвском крае, Лизумсской и Леясциемской средних школ в Гулбенском крае.

Основные школы, в свою очередь, закрываются или становятся начальными (иногда - структурными подразделениями более крупных школ), однако это решение до сих пор не доказало своей эффективности в долгосрочной перспективе.

Продолжаются "зачистки" и среди дошкольных учреждений. Хотя в этом году наибольшее внимание привлекли к себе Даугавпилсский и Алуксненский края, где реорганизации школьной сети вызвали ярко выраженное общественное недовольство, более или менее существенные изменения произошли и в других местах, вызвав возражения местного населения (в итоге Салскую основную школу в Прейльском крае решили не закрывать, а переквалифицировать с начальную).