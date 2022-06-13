Первый премьер-министр Путина Касьянов выступил с прогнозом, сколько может продлиться война

В то же время Касьянов, критиковавший вторжение в Украину и временно покинувший Россию, в интервью агентству AFP выразил надежду, что Россия может вернуться на путь демократии.

По словам Касьянова, он, как и многие другие россияне, не верил, что Владимир Путин решит напасть на Украину.

Касьянов отметил, что он понял, что Путин не блефует, только тогда, когда тот за три дня до вторжения провел театральное собрание верхушки власти.

"Когда я увидел собрание Совета безопасности России, я понял - да, война будет", - сказал Касьянов.

Он добавил, что чувствовал, что Путин не мыслит адекватно.

"Я просто знаю этих людей и, глядя на них, понял, что Путин потерял связь с реальностью. Не в медицинском, а в политическом выражении, - сказал Касьянов. - Я знаю другого Путина".

По прогнозам политика, война может затянуться на срок до двух лет и Украине в ней обязательно нужно побеждать.

"Если падет Украина, следующими будут страны Балтии", - указал Касьянов, добавив, что исход войны определит и будущее России.

Он указал, что категорически не согласен со словами президента Франции Эммунуэля Макрона о том, что не надо унижать Путина, а также отвергает идеи, что Украине стоит отказаться от части своей территории, чтобы покончить с войной.

"Что Путин сделал, чтобы заслужить это? - спросил Касьянов. - Я считаю, что это неправильно, и надеюсь, что Запад этим путем не пойдет".

По его словам, Путина в конце концов сменит "квазипоследователь", которого будут контролировать службы безопасности, однако у них не получится долго контролировать систему и в конце концов Россия организует свободные и демократические выборы и вернется на пусть строительства демократического государства.

По его прогнозам, государству на это потребуется примерно десятилетие, чтобы провести "декоммунизацию" и "депутинизацию".

"Это будет сложно, особенно после преступной войны", - добавил Касьянов.

Касьянов был первым премьер-министром президента Путина с 2000 по 2004 год.

После того, как Путин в 2004 году уволил Касьянова с поста премьера, тот перешел в оппозицию и стал одним из самых громких критиков Кремля.

После вторжения России в Украину десятки тысяч россиян, в том числе известных критиков Кремля, покинули Россию.