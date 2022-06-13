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Рецепт ⟩ Домашняя альтернатива популярным "язычкам" - конфеты из рабарбара

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Tiktok video, kolāža

Кисло-сладкая закуска из ревеня, или домашняя альтернатива кисло-сладким желейным "язычкам", которые так любят дети - вот как их приготовить!

Полезнее они будут, если готовить самим, пусть и с сахаром, но без различных искусственных добавок и усилителей вкуса. Пользовательница соцсети TikTok показала рецепт альтернативы популярной сладости.

Ингредиенты: 

  • ревень;
  • сахар.

Приготовление: 

  1. Ревень нарезать на тонкие слайсы с помощью ножа для очистки овощей.
  2. Посыпать и натереть полученные полоски сахаром и дать ему впитаться. 
  3. Выложить все полоски равномерно и аккуратно на бумагу для запекания и отправить в духовку при температуре 105 градусов примерно на 40 минут. 
  4. Когда полоски станут мягкими и липкими, достаем их из духовки и снова посыпаем сахаром.
  5. Готово! Рецепт нагляднее - на видео. 
@ainslieadrian RHUBARB SOUR BELT CANDY 🍭 So simple to make and so delicious. Harvested from our farm #rhubarb #rhubarbcandy #fyp #rhubarbseason #farmfresh #rhubarbrecipes ♬ Music For a Sushi Restaurant - Harry Styles

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