Рецепт ⟩ Домашняя альтернатива популярным "язычкам" - конфеты из рабарбара
Кисло-сладкая закуска из ревеня, или домашняя альтернатива кисло-сладким желейным "язычкам", которые так любят дети - вот как их приготовить!
Кисло-сладкая закуска из ревеня, или домашняя альтернатива кисло-сладким желейным "язычкам", которые так любят дети - вот как их приготовить!
Полезнее они будут, если готовить самим, пусть и с сахаром, но без различных искусственных добавок и усилителей вкуса. Пользовательница соцсети TikTok показала рецепт альтернативы популярной сладости.
Ингредиенты:
Приготовление:
@ainslieadrian RHUBARB SOUR BELT CANDY 🍭 So simple to make and so delicious. Harvested from our farm #rhubarb #rhubarbcandy #fyp #rhubarbseason #farmfresh #rhubarbrecipes ♬ Music For a Sushi Restaurant - Harry Styles
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