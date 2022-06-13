SIPRI: Угроза применения ядерного оружия достигла наивысшего со времен холодной войны уровня

Несмотря на том, что в прошлом был достигнут значительный прогресс в плане контроля и снижения распространения ядерного оружия, сейчас угрозы его применения выше, чем когда-либо со времен холодной войны, говорится в сообщении SIPRI.

В сообщении также отмечается, что ядерные страны продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы и, несмотря на небольшое снижение числа ядерных боеголовок, ожидается, что в ближайшее десятилетие их число снова вырастет.

Если девять вооруженных ядерным оружием стран не сделают незамедлительные и конкретные шаги в направлении ядерного разоружения, глобальный ядерный арсенал снова может вырасти впервые со времен холодной войны, предупреждает SIPRI.

Примерно 90% всего мирового ядерного оружия находится у США и России. У обеих стран развернуты обширные и дорогие программы по производству, замене и модернизации ядерных головок и их носителей.

Семь остальных ядерных стран - Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея - недавно разрабатывали новые системы оружия или хотя бы сообщили об этом.