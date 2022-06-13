В Риге задумались о снижении цен на проездные на общественный транспорт

Политик признал, что транспортные расходы растут, и несмотря на то, что руководство Rīgas satiksme проделало большую работу, снизив расходы предприятия на 20-30 миллионов евро в год, принимая во внимание рост цен на энергоресурсы, инфляцию и другие показатели, рост расходов ощутим.

Поэтому Рижская дума в сотрудничестве со специалистами Rīgas satiksme пересматривает и оценивает спектр билетов Rīgas satiksme. В целом есть несколько десятков продуктов, которые пересмотру не подлежат.

Оцениваются различные возможности, чтобы в ближайшие месяцы предложить "позитивные возможности постоянным пользователям общественного транспорта". Главное направление работы - снижение цен на проездные.

Сейчас Кирсис не смог ответить, за счет чего это может произойти, но пообещал, что решения будут найдены.

По поводу других возможностей, в том числе увеличения цены билета на одну поездку, Кирсис комментариев не предоставил, отметив, что сейчас оценивается возможность снизить плату на проезд для постоянных клиентов, которые используют общественный транспорт ежедневно.

Как уже сообщалось, с ростом расходов Rīgas satiksme потребуется дополнительная дотация от самоуправления.

Точная сумма, которая потребуется предприятию, названа не была.

На прошедшей в понедельник пресс-конференции руководства Rīgas satiksme прозвучало, что стоит подумать о повышении цен на билеты.

Сейчас стоимость одной поездки 1,15 евро не покрывает даже половины от реальных затрат, которые отличаются в зависимости как от вида транспорта, так и от маршрута, стоимости топлива и других показателей. В данный момент реальная стоимость одной поездки может составлять 2,50 евро.

На пресс-конференции отметили, что вопрос повышения цен на билеты зависит исключительно от решений Рижской думы.