Как воспитать талантливого спортсмена? Отвечают специалисты

После длительной паузы спорт, особенно детско-юношеский, начинает возвращаться в привычный ритм. Данные министерства образования и науки также свидетельствуют о том, что выросло число учащихся со спортивным уклоном. Поэтому совершенно обоснован вопрос - как понять, растёт ли в семье новый Криштиану Роналду или Леброн Джеймс и, в конце концов, как воспитать талантливого спортсмена? Как уменьшить риск травм и выгорания? Как найти мотивацию?
Ответы на эти и другие вопросы родителей и профессионалов спортивной сферы искали эксперты по физической подготовке - один из тренеров Мужской сборной Латвии по баскетболу Артурс Высоцкис-Рубенис, специалист по физической подготовке в спорте высших достижений Екабс Гринбергс и и вице-президент Balcia Insurance SE Рейнис Берзкалнс.
Начало всему - совместное решение семьи
Уже некоторое время назад изменился подход к тому, каким образом тренируют детей и подростков, занимающихся детско-юношеским спортом. Если раньше акцент делался на отношения между спортсменом и тренером, то сейчас существенная роль отводится и семье. "Вовлечение детей или подростков в спорт больше не означает только то, что родители решают, вот, ребёнку нужно заниматься лёгкой атлетикой, баскетболом или футболом, покупают форму и отвозят на тренировки. Если мы хотим, чтобы у нашего отпрыска действительно получилось, поддержка должна быть полной", - объясняет Высоцскис-Рубенис.
По его опыту, это означает и то, что семья понимает, что тем, кто занимается спортом необходим режим сна и питания, а также личная поддержка и иногда индивидуальная дополнительная работа.
"Это значит, что в некотором роде, спортом занимается вся семья - вся семья старается соблюдать такой же или похожий режим питания, по выходным планирует ездить болеть за своего ребёнка на соревнованиях и так далее. Это очень помогает поддержанию мотивации спортсмена, он не чувствует, что он один или что он каким-то образом исключён из семьи", - говорит Высоцкис-Рубенис.
Помните - быстрота приводит к травмам
"Талант нужно развивать целенаправленными тренировками. У них четыре главных направления - технические навыки, тактические знания, физические и эмоциональные способности", - объясняет Высоцскис-Рубенис.
По мнению тренера, подростка можно начинать направлять в профессиональный спорт с примерно 14-летнего возраста. С четырёх и до примерно девяти лет важно развивать различные основные умения, которые будут важны в любом виде спорта - гибкость, мобильность, координацию, равновесие и основные группы мышц. Это в большей степени даёт лёгкая атлетика, плавание и тому подобные виды спорта.
"И сейчас, когда я тренирую молодых спортсменом в баскетбольном клубе Liepāja, я вижу, что нужно возвращаться к основам, к лёгкой атлетике, потому что в конце концов выдающийся спортсмен должен не только уметь вести мяч. Становится важна координация, равновесие, способности выдержать кардио нагрузку. Всё это нельзя приобрести, если тренировать только необходимые для конкретного вида спорта навыки", - подчеркнул Высоцкис-Рубенис.
В то же время Гринбергс считает, что, если есть конкретное желаемое профессиональное направление в спорте, то есть смысл воспользоваться научными данными и создавать модели будущих высоких достижений. "Это даёт чёткий план действий - способности, которые нужно тренировать, а также определённые результаты, которых нужно достичь в опредёленном возрасте и в определённое время. Например, если цель - попасть в национальную сборную, то можно анализировать данные определённых спортсменов, которые уже это сделали, у которых хорошие результаты и, основываясь на них, определить дальнейшее направление тренировок для подростка", - рассказывает специалист.
По его мнению, подход с учётом науки о данных позволил бы и уменьшить напряжение между родителями и тренером, потому что информация о развитии спортсмена была бы понятна и доступна всей системе поддержки спортсмена.
Нужно максимально уменьшить риск травм и выгорания
Для латвийского спорта, к сожалению, до сих пор характерен принцип "старой школы": хорошая тренировка - это тяжёлая тренировка. "В Латвии слишком малое количество жителей для того, чтобы растрачивать имеющийся потенциал талантов, поэтому нужно заботиться о каждом ребёнке и беречь от травм и перегрузки", - подчеркнул Гринбергс во время вебинара, который был организован Латвийским Баскетбольным союзом в сотрудничестве с Balcia.
Синдром выгорания мы чаще всего связываем со стрессовыми ситуациями на работе, однако и те, кто профессионально тренируется, могут столкнуться с этим феноменом. Особенно дети, которые еще маленькие и которые лишь осваивают психологическую устойчивость.
По этому поводу специалисты по физической подготовке советуют наблюдать за ребёнком - есть ли усталость, нежелание ходить на тренировки, смены настроения или если внезапно его результаты становятся хуже.
"Однако ничто не сможет заменить разговор и заинтересованность в том, как ребёнок себя чувствует. Например, я начинаю тренировки с простого призыва: оценить по определённой шкале - как мы чувствуем себя эмоционально, физически, сколько у нас энергии. По результатам опроса, можно перестроить ритм тренировки. Это же могут делать родители дома", - советует Высоцкис-Рубенис.
Он также рекомендует заботиться о балансе. Например, если у ребёнка была тяжёлая тренировка или соревнования, оценить, возможно, ребёнок может отдохнуть на следующий день - пропустить тренировку или уроки в школе. "Конечно, оценки важны, школьный диплом и спортивные достижения тоже, однако ничто не может быть важнее душевного здоровья и благополучия. Это нужно помнить как молодёжи, так и нам, взрослым", - добавил Высоцкис-Рубенис.
Видео: Полная запись вебинара "Как воспитать талантливого спортсмена?"
В случае травмы важно достаточно быстрое лечение и реабилитация
Спорт - это и инвестиции. Не секрет, что расходы на тренировки немаленькие. У семьи должна быть финансовая стабильность, чтобы в случае травмы или несчастного случая родители могли бы обеспечить ребёнку скорейшее выздоровление и восстановление. Это не только позволяет быстрее возобновить физическую активность, но уменьшает психологическое и эмоциональное влияние травмы.
Берзкалнс рассказал, что Balcia создала новый продукт страхования от несчастных случаев Junior apdrošināšana ("Страхование юниоров"), при разработке которого были привлечены профессионалы в области спорта и реабилитации, а также родители.
"Мы хотели и создали самый лучший продукт для родителей - он включает в себя страхование детской активности: от повседневной жизни до таких экстремальных видов спорта как BMX. "Страхование юниоров" в случае травмы позволяет незамедлительно обратиться к частным специалистам, чтобы сразу получить лечение, оно действует по всей Европе, чтобы в случае травмы детские турниры и лагеря не создавали неожиданных и незапланированных расходов", - продолжает он.
В страховой продукт включены также риски гражданско-правовой ответственности, на него можно подписаться на пару месяцев как на Netflix, хотя специалисты советуют обеспечить себя "подушкой безопасности" на весь период спортивного цикла. Только нужно обратить внимание на то, что страхование несчастных случаев не является страхованием здоровья и у каждого страхового продукта своя функция поддержки.
О значении быстрой реакции на уменьшение риска травм рассказывал Гринбергс, упоминая, что цель - минимизировать риск травм, насколько это возможно, до тех пор, пока ребёнок не вырастет до возраста профессионального спортсмена. "Если всё-таки травма произошла, очень важную роль играет быстрота реакции и реабилитация", - добавляет специалист.
Высоцкис-Рубенис поддтвердил сказанное, сравнив различные подходы к лечению травм. При обращении к семейному врачу можно получить общее лечение и рекомендацию соблюдать режим покоя, в то время как спортивный врач и физиотерапевт даст советы начать делать определенные упражнения для реабилитации уже на следующий день после травмы.
Даже если у вас травма нижней конечности, например вывих лодыжки, мы можем начать процесс реабилитации и в то же самое время продолжать тренировать верхнюю часть тела. Например, баскетболист может работать над техникой ведения мяча, техникой бросков", - рекомендует Гринбергс.
Полюбить процесс, тогда будут и результаты
"Раньше мы гоняли мяч во дворе, играли в войнушку, сами делали клюшки и играли в хоккей, потому что у нас не было компьютера и телефона, как у современных детей", - рассказывает Высоцкис-Рубенис. Если мы хотим, чтобы ребёнок был активным, то уже с самого раннего возраста нужно показывать положительный пример. Можно делать упражнения дома, играть в мяч в коридоре, на выходные поехать на природу и покататься на велосипеде. Если ребёнок полюбит активный образ жизни, то будут и результаты в спортивных достижениях.
Когда ребёнок подрос и его еженедельный график начинает заполняться тренировками, родителям нужно планировать время для его отдыха так, чтобы он смог насладиться детством.
Например, если вы на выходные едете на соревнования в Тукумс, родители могут запланировать сходить вместе поесть мороженого и посетить посёлок Cinevilla. Таким образом ребёнок успевает ощутить вкус детства и провести время с родителями в свободное от спорта время.
Важным аспектом Высоцкис-Рубенис также называет роли родителей и тренера, которые нужно четко отделить. Нужно помнить о том, что родитель для ребёнка - система поддержки, банк положительных эмоций. Порой родителям после матча хочется давать советы, критиковать ребёнка, но это неправильно, потому что папе или маме не нужно играть роль тренера. Поэтому лучший совет со стороны специалиста - выслушать ребёнка, спросить какие эмоции он испытал во время матча, в какие моменты хотел бы поступить иначе. Этого достаточно для укрепления его уверенности в том, что семья его поддерживает.
Начнём записывать, чтобы можно было анализировать
"Чтобы целенаправленно направлять развитие талантов, мы начали обобщать замеры физических возможностей игроков молодежных сборных в разном возрасте. Такая база данных даст возможность уже в ближайшем будущем проанализировать, как последователи звезд взрослого баскетбола - Кристапа Порзиньгиса, братьев Бертансов, Яниса Стрелниекса - развивались на разных этапах карьеры.
Возможность сравнить результаты с лучшими примерами будет ценным ориентиром для следующих поколений спортсменов и их тренеров, мотивируя ответственно относиться как к развитию своих способностей, так и к уменьшению риска травм", - подчёркивает президент Латвийского Баскетбольного союза Раймондс Вейонис.
Напутствие юным спортсменам и их родителям
"В течение долгих лет я проецировал события своей спортивной жизни на свою остальную жизнь. Если матч прошел хорошо, то и у меня всё хорошо. Если в игре не повезло, то я неудачник и по жизни. И, только живя в Америке, я понял, что даже если мне случилось проиграть в матче, для своих близких я по-прежнему сын, брат, близкий человек и моя ценность из-за ошибок на спортплощадке не уменьшается", - поделился своим опытом Гринбергс и пожелал родителям сил во время воспитания молодых талантов.
Семья - система поддержки спортсмена, которая будет его сопровождать в течение всего пути к успеху.
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