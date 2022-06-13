Как воспитать талантливого спортсмена? Отвечают специалисты

"Это значит, что в некотором роде, спортом занимается вся семья - вся семья старается соблюдать такой же или похожий режим питания, по выходным планирует ездить болеть за своего ребёнка на соревнованиях и так далее. Это очень помогает поддержанию мотивации спортсмена, он не чувствует, что он один или что он каким-то образом исключён из семьи", - говорит Высоцкис-Рубенис.

Помните - быстрота приводит к травмам

"Талант нужно развивать целенаправленными тренировками. У них четыре главных направления - технические навыки, тактические знания, физические и эмоциональные способности", - объясняет Высоцскис-Рубенис.

По мнению тренера, подростка можно начинать направлять в профессиональный спорт с примерно 14-летнего возраста. С четырёх и до примерно девяти лет важно развивать различные основные умения, которые будут важны в любом виде спорта - гибкость, мобильность, координацию, равновесие и основные группы мышц. Это в большей степени даёт лёгкая атлетика, плавание и тому подобные виды спорта.

"И сейчас, когда я тренирую молодых спортсменом в баскетбольном клубе Liepāja, я вижу, что нужно возвращаться к основам, к лёгкой атлетике, потому что в конце концов выдающийся спортсмен должен не только уметь вести мяч. Становится важна координация, равновесие, способности выдержать кардио нагрузку. Всё это нельзя приобрести, если тренировать только необходимые для конкретного вида спорта навыки", - подчеркнул Высоцкис-Рубенис.

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В то же время Гринбергс считает, что, если есть конкретное желаемое профессиональное направление в спорте, то есть смысл воспользоваться научными данными и создавать модели будущих высоких достижений. "Это даёт чёткий план действий - способности, которые нужно тренировать, а также определённые результаты, которых нужно достичь в опредёленном возрасте и в определённое время. Например, если цель - попасть в национальную сборную, то можно анализировать данные определённых спортсменов, которые уже это сделали, у которых хорошие результаты и, основываясь на них, определить дальнейшее направление тренировок для подростка", - рассказывает специалист.

По его мнению, подход с учётом науки о данных позволил бы и уменьшить напряжение между родителями и тренером, потому что информация о развитии спортсмена была бы понятна и доступна всей системе поддержки спортсмена.

Нужно максимально уменьшить риск травм и выгорания

Для латвийского спорта, к сожалению, до сих пор характерен принцип "старой школы": хорошая тренировка - это тяжёлая тренировка. "В Латвии слишком малое количество жителей для того, чтобы растрачивать имеющийся потенциал талантов, поэтому нужно заботиться о каждом ребёнке и беречь от травм и перегрузки", - подчеркнул Гринбергс во время вебинара, который был организован Латвийским Баскетбольным союзом в сотрудничестве с Balcia.