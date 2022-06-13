Главное за 13 июня ⟩ Предупреждение о ливнях, памятник культуры Москвы на конфетах Laima и сгоревшая машина

В следующем отопительном сезоне может сложиться ситуация, когда часть общества не сможет оплатить счета, однако пока что еще не известно, в насколько большом объеме такая ситуация может образоваться, отметили опрошенные агентством LETA экономисты.

Депутат Сейма Юлия Степаненко в 2021 году сократила размер своих долговых обязательств на 217 487 евро, кроме того, по сравнению с 2020 годом, увеличились ее денежные накопления, свидетельствует декларация должностного лица политика.

Главное за рубежом:

Сотни гражданских лиц погибли в Харькове в результате обстрелов жилых кварталов города российской армией с использованием кассетных бомб и неуправляемых ракет. Об этом говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International, опубликованном в понедельник, 13 июня.

Угрозы российского режима "отозвать" признание независимости Литвы привлекли внимание западных политиков и экспертов. Бывший командир сухопутных сил США в Европе Бен Ходжес предупреждает, что сигналы Москвы стоит воспринимать серьезно, так как они отражают ментальность России, сообщает литовское издание 15min.

Российский оппозиционный политик и бывший премьер-министр Михаил Касьянов сообщил, что, по его прогнозам, война России против Украины может затянуться на срок до двух лет.

Не менее 3,9 млрд евро сомнительного происхождения более чем за 10 лет были проведены через отделения Nordea и норвежского DNB в странах Балтии. По крайней мере часть этой суммы, по-видимому, связана с отмыванием средств, сообщила финская государственная телерадиокомпания Yle в понедельник, 13 июня.

После того как эстонский рынок таксомоторных услуг покинуло приложение Yandex.Taxi, водители вздохнули с облегчением, а пассажиры вновь потянулись за кошельками, пишет Rus.Postimees.

Накануне в соцсетях завирусилось видео, на кадрах которого видно, как жених ударил невесту после того, как она обошла его в игре. СМИ пишут, что инцидент произошел в Узбекистане.

Российские войска контролируют 70% Северодонецка. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Как получить меньше всего мест в парламенте, потом все равно стать формирующей правительство партией и в итоге поднять себя до первого места в предвыборных опросах? Не имею ни малейшего представления, но "Новому Единству" это удалось. Возможно, дело в выполненных обещаниях? Давайте посмотрим.

​Финансовый сектор – краеугольный камень экономики: кровеносная система для бизнеса, без которой немыслимо развитие, и источник заемных средств для жителей, позволяющий им совершать глобальные покупки – приобретать и обустраивать жилье, покупать транспортные средства, делать ремонты и т.п.. Как война и постковидный синдром отразились на этом секторе и что будет со ставками по займам и кредитной политикой? Об этом KLIK поговорил с участниками рынка.

В воскресенье, 12 июня, в России открылось первое заведение "Вкусно и точка", новая сеть послужит заменой McDonald's, который покинул страну после ее вторжения в Украину. Пока в России заявляют, что в ближайшие недели будут открываться десятки и сотни ресторанов, в соцсетях обсуждают лого и название "новой" сети. Собрали все реакции.