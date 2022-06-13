В Киевской области найдена еще одна братская могила
В Киевской области найдена еще одна братская могила, об этом сообщил в Facebook глава полиции Киевской области Андрей Небитов, пишет Русская служба BBC.
Захоронение найдено в селе Мироцкое Бучанского района области.
Тела еще не опознаны.
Ранее издание сообщало, что полиция Украины с начала войны расследует гибель примерно 12 тыс. мирных жителей. Как минимум, 1,5 тыс. тел остаются не опознанными.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта.
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