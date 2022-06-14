Фото ⟩ В Екабпилсе начат демонтаж памятника Красной армии

Екабпилсская краевая дума сообщила, что получила от "Комитета братских кладбищ" необходимое разрешение на перезахоронение с улицы Ригас.

Согласно решению думы от 26 мая, самоуправление приступило к работам по демонтажу и зондированию, которые выполняет муниципальное предприятие Jēkabpils pakalpojumi.

Работы по демонтажу мемориала, посвященного Советской Армии ФОТО: Aculiecinieka foto

Председатель Екабпилсской районной думы Райвис Рагайнис сказал: "В настоящее время это строительная площадка, на которой плавно и динамично идут работы, поэтому она огорожена. Конечно, есть ажиотаж. Поэтому тоже все огорожено, мы внутрь тоже не ходим, для этого нужно быть должным образом экипированным, со всеми средствами безопасности".

Все работы на указанном объекте выполняются в присутствии уполномоченных представителей "Комитета братских кладбищ", информирует самоуправление. В случае обнаружения останков они будут помещены на временное хранение в Комитет до принятия решения о времени и месте достойного перезахоронения. В свою очередь, демонтированные барельефы будут переданы на временное хранение SIA Jēkabpils pakalpojumi.

Галерея: Работы по демонтажу мемориала, посвященного Советской Армии

Как сообщалось, решение Екабпилсской краевой думы от 26 мая предусматривает демонтаж постамента - памятника павшим во Второй мировой войне и бетонных колонн с гранитными плитами, а также других элементов.