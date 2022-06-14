Вт, 14.06.2022
Если Украина рухнет и если мы позволим ей рухнуть, мы будем следующие! Ги Верхофстадт, бывший премьер-министр Бельгии
Ги Верхофстадт, бывший премьер-министр Бельгии

Остин: США и партнеры готовы предоставить Украине все необходимое для победы оружие

ASV aizsardzības ministrs Loids Ostins ФОТО: AP/Scanpix

США и их союзники готовы предоставить Украине все оружие, необходимое для победы над Россией, заявил в понедельник, 13 июня, министр обороны США Ллойд Остин.

Во время визита Остина в Таиланд журналист спросил его, по-прежнему ли США и их союзники стремятся к победе Украины в войне и ослаблению России. Журналист также напомнил сказанное советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком, что Украине необходимо 1000 гаубиц и 300 реактивных систем залпового огня.

"Соединенные Штаты готовы предоставить все и помочь Украине добиться успеха. [...] У нас также есть партнеры по всему миру, которые готовы помочь Украине. Вы знаете, что мы предоставили значительное количество гаубиц и большое количество боеприпасов вместе с множеством другого. Другие страны сделали то же", - ответил Остин.

Он подчеркнул, что США и их партнеры продолжат работу, чтобы в кратчайшие сроки оказать Украине максимальную поддержку и помочь ВСУ добиться успеха.

Остин напомнил, что на этой неделе США в третий раз созовут контактную группу по вопросам обороны Украины Ramstein-3. Эта встреча состоится в Брюсселе.

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