Остин: США и партнеры готовы предоставить Украине все необходимое для победы оружие
США и их союзники готовы предоставить Украине все оружие, необходимое для победы над Россией, заявил в понедельник, 13 июня, министр обороны США Ллойд Остин.
США и их союзники готовы предоставить Украине все оружие, необходимое для победы над Россией, заявил в понедельник, 13 июня, министр обороны США Ллойд Остин.
Во время визита Остина в Таиланд журналист спросил его, по-прежнему ли США и их союзники стремятся к победе Украины в войне и ослаблению России. Журналист также напомнил сказанное советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком, что Украине необходимо 1000 гаубиц и 300 реактивных систем залпового огня.
"Соединенные Штаты готовы предоставить все и помочь Украине добиться успеха. [...] У нас также есть партнеры по всему миру, которые готовы помочь Украине. Вы знаете, что мы предоставили значительное количество гаубиц и большое количество боеприпасов вместе с множеством другого. Другие страны сделали то же", - ответил Остин.
Он подчеркнул, что США и их партнеры продолжат работу, чтобы в кратчайшие сроки оказать Украине максимальную поддержку и помочь ВСУ добиться успеха.
Остин напомнил, что на этой неделе США в третий раз созовут контактную группу по вопросам обороны Украины Ramstein-3. Эта встреча состоится в Брюсселе.
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