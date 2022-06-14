В Литве нашли держатели бомб для боевых вертолетов. Таможня начала расследование

По имеющейся у службы информации, это оборудование должно было быть экспортировано.

Шесть таких креплений для военных вертолетов Ми-171 российского производства были обнаружены работниками службы 27 мая при обыске на складе неназванного Каунасского авиаремонтно-торгового предприятия, куда они были привезены из Эстонии.

Таможенники заподозрили, что держатели классифицируются как оружие и были ввезены без необходимых разрешений, выдаваемых Департаментом полиции.

Полиция подтвердила, что эти устройства предназначены для запуска авиабомб и что продажа такого оружия запрещена - предприятия не могут ни ввозить, ни хранить его.

Держатели бомб будут отправлены на дополнительную экспертизу.

В Каунасском отделении криминальной таможенной службы начато досудебное расследование по факту контрабанды оружия. Следствие ведет Каунасская прокуратура.