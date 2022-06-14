Вт, 14.06.2022
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Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины

Осенью может подорожать общественный транспорт

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В связи с ростом расходов Rīgas satiksme в этом году может понадобиться дополнительно 15 миллионов евро, сообщило руководство муниципального предприятия. Вероятно, осенью не удастся избежать повышения цен на билеты, однако решение об этом будет принимать Рижская дума, сообщает TV3 Ziņas.

Благодаря сокращению расходов Rīgas satiksme закрывает прошлый год с прибылью в три миллиона евро, хотя из-за ковид-ограничений количество пассажиров по сравнению с периодом до пандемии сократилось вдвое.

Прибыль планируется инвестировать в содержание и обновление инфраструктуры. Однако руководитель муниципального предприятия Джинета Иннуса говорит, что этого недостаточно для обеспечения работы Rīgas satiksme в условиях быстрой инфляции.

"Сбалансировать наши расходы и доходы становится все сложнее. И в какой-то момент это может стать даже невозможно. Нам потребуется дополнительно 10-15 миллионов в год. Но это те цифры, которые я могу назвать сегодня. Никто не знает, как вырастет цена на топливо завтра, через месяц или два", - сказала Иннуса.

Она не скрывает, что обсуждается и повышение тарифов, ведь

действующий тариф (1,15 евро) не покрывает и половины реальной стоимости поездки.

Rīgas satiksme заявило, что билеты могут подорожать после сентября, когда из-за наплыва пассажиров количество рейсов придется увеличить. "Скорее, это может быть вторая половина осени", - указала Иннуса.

Бюджетом компании распоряжается Рижская дума. Исполнительный директор столицы Янис Ланге поясняет, что пока неизвестно, придется ли пассажирам платить за общественный транспорт больше. "Это вопрос к депутатам. Но мы, конечно, отнесемся к нему серьезно", - сказал он.

И городская дума, и Rīgas satiksme обращают внимание, что стоимость проезда нужно пересмотреть так, чтобы не пугать пассажиров. В настоящее время рассматривается возможность снижения цен на месячные проездные.

В Резекне подчеркнули, что повышение стоимости проезда - последний способ компенсировать высокую стоимость топлива, добавляет Lsm.lv. "Учитывая, что общественный транспорт выполняет еще и социальную функцию, мы в первую очередь оцениваем оптимизацию внутри компании. Когда такой сценарий уже станет невозможен, будем говорить с нашим заказчиком. В первую очередь сейчас мы рассматриваем оптимизацию внутреннего рабочего процесса компании, сокращение расходов по всем возможным позициям", - рассказывает член правления Rēzeknes satiksme Виктор Борцов.

Однако о повышении тарифов или каком-либо другом способе компенсации растущих затрат думает половина из десяти опрошенных перевозчиков в латвийских городах. Пока только в Даугавпилсе стоимость проезда повышена с 50 до 70 центов. В Риге, скорее всего, не поднимутся цены, а будут увеличены дотации. "Если мы хотим сохранить услугу в прежнем объеме, а расходы растут, то, конечно, Рижская дума со своей стороны оценит, как субсидировать предприятие для обеспечения этой услуги", - сказал Ланге.

Видео: Сюжет TV3 Ziņas (на латышском языке)

Оборот Rīgas satiksme за три месяца вырос на 6,4%

Оборот рижского муниципального транспортного предприятия SIA Rīgas satiksme за три месяца этого года составил 39,993 млн евро, что на 6,4% больше, чем за соответствующий период прошлого года, а прибыль достигла 965 704 евро по сравнению с убытком годом ранее, говорится в отчете предприятия.

По сравнению с первым кварталом 2021 года поступления Rīgas satiksme от пассажирских перевозок увеличились на 34% - до 7,342 млн евро.

Доходы от парковок выросли на 38,6% - до 2,733 млн евро.

Финансирование услуг общественного транспорта со стороны государства за три месяца 2022 года по сравнению с соответствующим периодом 2021 года увеличилось на 7,8% - до 1,638 млн евро, а финансирование из муниципального бюджета сократилось на 1,1% - до 28,278 млн евро.

Из-за роста цен на энергоносители операционные расходы за первые три месяца текущего года составляют 37,556 млн евро, что на 3,8% больше, чем годом ранее.

В первом квартале прошлого года оборот компании составил 37,575 млн евро, а убытки - 132 923 евро.

Оборот Rīgas satiksme в 2021 году составил 161,117 млн евро, что на 7,1% меньше, чем в 2020 году, а прибыль предприятия увеличилась в 3,1 раза и составила 3,049 млн евро.

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