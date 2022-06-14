Осенью может подорожать общественный транспорт

Благодаря сокращению расходов Rīgas satiksme закрывает прошлый год с прибылью в три миллиона евро, хотя из-за ковид-ограничений количество пассажиров по сравнению с периодом до пандемии сократилось вдвое.

Прибыль планируется инвестировать в содержание и обновление инфраструктуры. Однако руководитель муниципального предприятия Джинета Иннуса говорит, что этого недостаточно для обеспечения работы Rīgas satiksme в условиях быстрой инфляции.

"Сбалансировать наши расходы и доходы становится все сложнее. И в какой-то момент это может стать даже невозможно. Нам потребуется дополнительно 10-15 миллионов в год. Но это те цифры, которые я могу назвать сегодня. Никто не знает, как вырастет цена на топливо завтра, через месяц или два", - сказала Иннуса.

Она не скрывает, что обсуждается и повышение тарифов, ведь

действующий тариф (1,15 евро) не покрывает и половины реальной стоимости поездки.

Rīgas satiksme заявило, что билеты могут подорожать после сентября, когда из-за наплыва пассажиров количество рейсов придется увеличить. "Скорее, это может быть вторая половина осени", - указала Иннуса.

Бюджетом компании распоряжается Рижская дума. Исполнительный директор столицы Янис Ланге поясняет, что пока неизвестно, придется ли пассажирам платить за общественный транспорт больше. "Это вопрос к депутатам. Но мы, конечно, отнесемся к нему серьезно", - сказал он.

И городская дума, и Rīgas satiksme обращают внимание, что стоимость проезда нужно пересмотреть так, чтобы не пугать пассажиров. В настоящее время рассматривается возможность снижения цен на месячные проездные.

В Резекне подчеркнули, что повышение стоимости проезда - последний способ компенсировать высокую стоимость топлива, добавляет Lsm.lv. "Учитывая, что общественный транспорт выполняет еще и социальную функцию, мы в первую очередь оцениваем оптимизацию внутри компании. Когда такой сценарий уже станет невозможен, будем говорить с нашим заказчиком. В первую очередь сейчас мы рассматриваем оптимизацию внутреннего рабочего процесса компании, сокращение расходов по всем возможным позициям", - рассказывает член правления Rēzeknes satiksme Виктор Борцов.

Однако о повышении тарифов или каком-либо другом способе компенсации растущих затрат думает половина из десяти опрошенных перевозчиков в латвийских городах. Пока только в Даугавпилсе стоимость проезда повышена с 50 до 70 центов. В Риге, скорее всего, не поднимутся цены, а будут увеличены дотации. "Если мы хотим сохранить услугу в прежнем объеме, а расходы растут, то, конечно, Рижская дума со своей стороны оценит, как субсидировать предприятие для обеспечения этой услуги", - сказал Ланге.

Видео: Сюжет TV3 Ziņas (на латышском языке)

Оборот Rīgas satiksme за три месяца вырос на 6,4%

Оборот рижского муниципального транспортного предприятия SIA Rīgas satiksme за три месяца этого года составил 39,993 млн евро, что на 6,4% больше, чем за соответствующий период прошлого года, а прибыль достигла 965 704 евро по сравнению с убытком годом ранее, говорится в отчете предприятия.

По сравнению с первым кварталом 2021 года поступления Rīgas satiksme от пассажирских перевозок увеличились на 34% - до 7,342 млн евро.

Доходы от парковок выросли на 38,6% - до 2,733 млн евро.

Финансирование услуг общественного транспорта со стороны государства за три месяца 2022 года по сравнению с соответствующим периодом 2021 года увеличилось на 7,8% - до 1,638 млн евро, а финансирование из муниципального бюджета сократилось на 1,1% - до 28,278 млн евро.

Из-за роста цен на энергоносители операционные расходы за первые три месяца текущего года составляют 37,556 млн евро, что на 3,8% больше, чем годом ранее.

В первом квартале прошлого года оборот компании составил 37,575 млн евро, а убытки - 132 923 евро.

Оборот Rīgas satiksme в 2021 году составил 161,117 млн евро, что на 7,1% меньше, чем в 2020 году, а прибыль предприятия увеличилась в 3,1 раза и составила 3,049 млн евро.