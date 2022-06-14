Фактомат ⟩ Дедушка Шольца был офицером СС и убивал евреев?

Но, может быть, предками премьера были какие-то другие нацисты? Это тоже неправда. Настоящие бабушка и дедушка Шольца были из Гамбурга и работали железнодорожниками. Стоит отметить, что фамилия Шольц (Scholz) вообще достаточно распространена в Германии. В стране проживает более 30 тысяч граждан с этой фамилией.

Как сатирическая статья легла в основу этого фейка

Тогда откуда "растут ноги" у заявлений Попова? Точно сказать сложно, потому что эта дезинформация в мелких прокремлевских СМИ распространяется уже давно. Однако, как это часто бывает, волну подняли СМИ "повара Путина", возможного владельца частной военной компании "Вагнер" и миллиардера Евгения Пригожина.

После начала войны бизнесмен в очередной раз решил поддержать высшее руководство России. Поэтому в одном из интервью он отметил, что Москва всегда была против фашизма, который, по его словам, связан и с Шольцем. Как? Очень просто: его дед служил в СС и принимал участие в убийстве евреев.

"Оказывается, дед канцлера Германии Олафа Шольца был генерал-лейтенантом армии СС и лично участвовал в расстрелах евреев на территории Польши и современной Украины", - процитировала своего начальника пресс-служба компании Concord, принадлежащей Пригожину.

Именно эта цитата легла в основу различных статей, дискредитирующих Запад, и Германию в частности. Их цель ясна: какое право имеет эта страна учить Россию, если ею управляют потомки нацистов. Стоит отметить, что прокремлевские СМИ обвиняют в причастности к Третьему рейху и преступлениям, совершенным во время Второй мировой войны, не только канцлера, но и других известных политиков - от президента Польши Анджея Дуды до министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

Какое это имеет отношение к сатирической публикации в подзаголовке? Дело в том, что в конце 2021 года российское издание "Панорама", специализирующееся на ироничных публикациях, высмеивающих текущие события в мире и в России, опубликовало "интервью" с Шольцем. Там он рассказал о давних отношениях своей семьи с Украиной:

"Дедушка рассказывал, что с воодушевлением ехал в Украину. Посетил Тернополь, Киев, Лемберг (Львов), Ровно, другие города. Жалел только, что до Крыма не дошел. [...] В Германии в то время было голодно, а в Украине можно было и поесть от души, и пострелять, и развлечься. Он потом даже после освобождения из тюрьмы еще долго вспоминал вкус украинских галушек со сметаной"

Не исключено, что именно это фальшивое интервью стало основанием для домыслов о дедушке канцлера. В таких условиях, когда ставится цель любой ценой дискредитировать западных политиков, остается только найти однофамильца, который воевал во Второй мировой войне. Тут-то и появляется Фриц фон Шольц, который по счастливому стечению обстоятельств еще и похож на нынешнего премьер-министра Германии. Так и появляются фейковые новости, которые затем распространяются не только мелкими СМИ, но и вторым по величине федеральным каналом.