Вт, 14.06.2022
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Игорь Волобуев, бывший вице-президент Газпромбанка

Фактомат ⟩ Дедушка Шольца был офицером СС и убивал евреев?

Канцлер Германии Олаф Шольц ФОТО: MICHELE TANTUSSI / AFP

Недавно в одной из самых популярных пропагандистских передач "60 минут" на канале "Россия 1" ведущий и депутат Госдумы Евгений Попов заявил, что дед канцлера Германии Олафа Шольца был высокопоставленным членом СС, дважды сражавшимся на "русском" фронте. Проект TVNET "Фактомат" решил проверить это утверждение.

26 мая Попов, комментируя выступление Шольца на Всемирном экономическом форуме в Давосе с призывом не позволить Путину победить, сказал:

"Шольц говорит, что Запад не согласится на навязанный Россией мир. Канцлеру хорошо знакома идеология "навязывания": его дед был высокопоставленным членом СС, дважды воевал против России, лично причастен к убийству евреев в Польше и в Украине".

Шольцы, конечно, принимали участие во Второй мировой войне, но предками германского премьера они не были

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ФОТО: forums "ЯПлакалЪ"

Его авторы намекают на схожие черты лица и общую фамилию. На первый взгляд может показаться, что дед канцлера действительно воевал против СССР. Однако на этом сходство заканчивается. На фото слева Фриц фон Шольц, австро-венгерский офицер, воевавший в составе СС и погибший в бою с Советской армией в 1944 году. Немецкое агентство печати, ознакомившись с документами Федерального архива Германии, обнаружило, что у генерал-лейтенанта СС Фрица фон Шольца не было детей. Он родился в Пльзене, тогда входившем в состав Австро-Венгрии, и жил со своей женой в Перте, Австрия.

Другими словами, Олаф Шольц не имеет ничего общего с Фрицем фон Шольцем.

Но, может быть, предками премьера были какие-то другие нацисты? Это тоже неправда. Настоящие бабушка и дедушка Шольца были из Гамбурга и работали железнодорожниками. Стоит отметить, что фамилия Шольц (Scholz) вообще достаточно распространена в Германии. В стране проживает более 30 тысяч граждан с этой фамилией.

Как сатирическая статья легла в основу этого фейка

Тогда откуда "растут ноги" у заявлений Попова? Точно сказать сложно, потому что эта дезинформация в мелких прокремлевских СМИ распространяется уже давно. Однако, как это часто бывает, волну подняли СМИ "повара Путина", возможного владельца частной военной компании "Вагнер" и миллиардера Евгения Пригожина.

После начала войны бизнесмен в очередной раз решил поддержать высшее руководство России. Поэтому в одном из интервью он отметил, что Москва всегда была против фашизма, который, по его словам, связан и с Шольцем. Как? Очень просто: его дед служил в СС и принимал участие в убийстве евреев.

"Оказывается, дед канцлера Германии Олафа Шольца был генерал-лейтенантом армии СС и лично участвовал в расстрелах евреев на территории Польши и современной Украины", - процитировала своего начальника пресс-служба компании Concord, принадлежащей Пригожину.

Именно эта цитата легла в основу различных статей, дискредитирующих Запад, и Германию в частности. Их цель ясна: какое право имеет эта страна учить Россию, если ею управляют потомки нацистов. Стоит отметить, что прокремлевские СМИ обвиняют в причастности к Третьему рейху и преступлениям, совершенным во время Второй мировой войны, не только канцлера, но и других известных политиков - от президента Польши Анджея Дуды до министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

Какое это имеет отношение к сатирической публикации в подзаголовке? Дело в том, что в конце 2021 года российское издание "Панорама", специализирующееся на ироничных публикациях, высмеивающих текущие события в мире и в России, опубликовало "интервью" с Шольцем. Там он рассказал о давних отношениях своей семьи с Украиной:

"Дедушка рассказывал, что с воодушевлением ехал в Украину. Посетил Тернополь, Киев, Лемберг (Львов), Ровно, другие города. Жалел только, что до Крыма не дошел. [...] В Германии в то время было голодно, а в Украине можно было и поесть от души, и пострелять, и развлечься. Он потом даже после освобождения из тюрьмы еще долго вспоминал вкус украинских галушек со сметаной"

Не исключено, что именно это фальшивое интервью стало основанием для домыслов о дедушке канцлера. В таких условиях, когда ставится цель любой ценой дискредитировать западных политиков, остается только найти однофамильца, который воевал во Второй мировой войне. Тут-то и появляется Фриц фон Шольц, который по счастливому стечению обстоятельств еще и похож на нынешнего премьер-министра Германии. Так и появляются фейковые новости, которые затем распространяются не только мелкими СМИ, но и вторым по величине федеральным каналом.

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