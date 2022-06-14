Вт, 14.06.2022
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Экс-игрок "Зенита" обязан выплачивать 700 тысяч евро жительнице Казани

Сердар Азмун ФОТО: Reuters/ScanPix

Приморский суд Санкт-Петербурга обязал бывшего футболиста "Зенита" Сердара Азмуна выплачивать алименты на содержание дочери. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Дело об отцовстве Азмуна началось в 2021 году, когда девушка по имени Алия подала иск в суд с требованием признать футболиста отцом своего ребёнка. По её словам, отношения с Азмуном начались в 2018 года, когда он выступал за казанский "Рубин".

В мае 2021 года у пары родился ребёнок, которого футболист отказался признавать. Агент иранского футболиста заявлял, что слухи о романе спортсмена с девушкой из столицы Татарстана являются сплетнями.

"Суд требования истца удовлетворил, установив отцовство, взыскав алименты в размере 1/4 доходов ответчика", - сказано в сообщении. СМИ пишут, что речь идёт о сумме примерно в 700 тысяч евро.

Азмун большую часть профессиональной карьеры провёл в России. Он известен по выступлениям за "Рубин", "Зенит" и "Ростов". В конце января 2022 года Азмун перешёл в леверкузенский "Байер".

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