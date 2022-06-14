В Краславе пройдут турниры Ghetto Football и Ghetto Basket

Ghetto Games на данный момент является крупнейшим молодёжным движением уличного спорта и культуры в Латвии и Восточной Европе, ежегодно собирающим более 10 000 участников и 300 000 зрителей в СМИ и социальных сетях.

Так же, как и в предыдущие годы, и в этом сезоне 16 июля в Краславе пройдут турниры по уличному баскетболу и футболу. Место проведения мероприятия в Краславе - стоянка возле т/ц Beta (Aronsona iela 7). Начало мероприятий в 11:00.

Уже тринадцать лет под флагом Ghetto Games ежегодно организуется около 60 мероприятий по всей Латвии, собирающих вместе молодых людей, говорящих как на латышском, так и на русском языках, в возрасте от 13 до 34 лет для времяпрепровождения, связанного со спортом, а также уличной культурой и активным образом жизни.

ФОТО: Пресс-фото

Ghetto Football - это турнир по уличному футболу, в котором игра проходит на площадке 10м x 15м с асфальтным или ровным плиточным покрытием, в каждой команде на площадке 3 игрока (1 в запасе). Игра длится 6 минут без перерывов. Турнир происходит без судей, чтобы мотивировать участников играть честно.

В перерывах между играми у участников и зрителей будет возможность отдохнуть в зоне развлечений, где доступны разного рода настольные и виртуальные игры. Например, новус, настольный теннис, настольный футбол, PlayStation и, конечно, огромный дартс.

Ghetto Basket - турнир по уличному баскетболу на основе правил FIBA 3x3, допуская отклонения по некоторым пунктам, например, в том, что игра происходит на асфальте. Соревнования проводятся с официальными баскетбольными мячами 6-го размера 3x3.

Турнир откроется конкурсом 3-очковых бросков между лучшими представителями Риги и Резекне, которых выдвинут города. Также как и во время Ghetto Football будут проводиться различные конкурсы для зрителей, чтобы вовлечь их в процесс мероприятия. Победители получат подарки от Ghetto Games и других партнёров.

Проект реализован при поддержке самоуправления Краславы. Более подробная информация о мероприятии доступна на сайте www.ghetto.lv.