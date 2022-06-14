Выявлено 279 новых случаев Covid-19, скончались два человека

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился со 121,1 до 124,8 случая на 100 тыс. населения.

Было проведено 3037 лабораторных тестов на Covid-19, 9,2% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 95 человек не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 184 были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии заболевание было лабораторно подтверждено у 830 977 человек, скончались 5841 человек.

Число пациентов с Covid-19 в больницах увеличилось до 134 человек

Количество пациентов с Covid-19 в больницах увеличилось за прошедшие сутки со 124 до 134 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Вчера госпитализированы 27 пациентов с Covid-19, выписаны 15 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 48 пациентов, в том числе у 38 человек среднетяжелое течение заболевания, десять пациентов - в тяжелом состоянии.