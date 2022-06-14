Видео ⟩ В российском городе в 45 км от Украины прозвучал взрыв. Очевидцы говорят об ударе с вертолета

Информацию о взрыве подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз. "Сегодня был произведен обстрел территории села Займище городского округа Клинцы. Повреждено несколько жилых домов. По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь", - написал он в Telegram.

Как рассказали "Клинцы.Инфо" несколько очевидцев, незадолго до взрыва над городом на малой высоте пролетел вертолет. В свою очередь после взрыва его уже не было заметно.

Видео: Последствия взрыва в городе Клинцы

Тем временем Telegram-канал "Подслушано Клинцы" сообщает, что вертолет нанес удар по армейской части. Независимого подтверждения этой информации нет. В свою очередь, после инцидента в нескольких районах города пропало электричество и водоснабжение, перестали работать светофоры, а в небе заметили вертолеты вооруженных сил России.

11 июня в Клинцах, по словам местных жителей, вспыхнул пожар в военной части. После этого, как писал канал "Подслушано Клинцы", на украинской границе задержали семерых украинских военных. Эту информацию местные власти не прокомментировали.