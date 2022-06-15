ФОТО: Пресс-фото

У стройного человека жизнь легче! Это вам скажет каждый, кто когда-то носил на себе огромное количество лишних килограммов, а теперь идет по жизни с улыбкой на лице. Больше двигайтесь и меньше ешьте, пусть это останется в прошлом! Артурс из Кекавы сбросил 11 килограммов жира и наконец готов поделиться своим секретом похудения, который вы обязательно захотите попробовать!

-Каков был ваш предыдущий опыт похудения?

Раньше я не особо переживал из-за лишнего веса, казалось, что это меня не касается и никогда не станет проблемой. Но со временем, когда я стал старше, все изменилось. В моем случае лишний вес появился только в прошлом году. Наверное, это правда, что с возрастом обмен веществ ухудшается - нельзя есть все подряд. Я категорически против всех этих "чудодейственных" таблеток для похудения или голодания, поэтому я понял, что мне нужен индивидуальный план питания, но сначала я думал, что это будет дорого…

ФОТО: Пресс-фото

-Расскажите, почему вы решили начать худеть именно в этот раз?

Весы показали страшную цифру. Я понял, что должен срочно начать что-то с этим делать, потому что жир не тает сам по себе, и дальше будет только хуже. Друзья и коллеги по работе также начали подшучивать надо мной, что у меня "лишний вес". Это был страшный удар по моей самооценке. Я не хотел провести остаток жизни толстым и несчастным.

-Как вы узнали о MonacoFit.com?

Мой сосед потерял около 18 килограммов благодаря той же программе. С тех пор все в моем родном городе Кекаве говорят о MonacoFit.com, и мне захотелось попробовать, действительно ли он работает для всех.

-Что заставило вас попробовать MonacoFit.com?

Один мой друг сумел быстро и легко похудеть. Я хотел сделать то же самое!

-Как проходил процесс похудения?

Я заполнил бесплатный тест и получил план, что есть, в какой последовательности, и как готовить. В будние дни я больше придерживался плана, а в выходные мог схитрить, потому что вечеринки никто не отменял (смеется). И даже когда я ел что-то не по плану, лишний жир таял, и вес уходил. Самым замечательным было то, что ни разу я не почувствовал голода или желания съесть что-то, чего не было в моем плане, потому что я сам выбирал, что я буду есть. Килограммы уходили невероятно легко, просто благодаря правильному питанию. Я не верил, что такие результаты возможны без спорта и голодания!

ФОТО: Пресс-фото

-Когда вы начали замечать первые результаты? Какими они были?

Я заметил, что худею уже на второй день, но первые 5 килограммов сбросил примерно на 12-й день. Если бы я за всем следил, это случилось бы еще раньше (смеется).

-Каковы общие изменения и ощущения после MonacoFit.com?

Из-за избыточного веса я чувствовал себя вялым и усталым в течение большей части дня. Теперь, когда я сбросил 11 килограммов чистого жира, я чувствую себя лучше, чем когда-либо - я более уверен в себе, у меня больше сил, не говоря уже о том, как хорошо я выгляжу. Теперь, вместо размера L, мне подходит M или даже S!

ФОТО: Пресс-фото

-Что бы вы посоветовали другим людям, которые тоже хотят похудеть, но не могут начать?

Нам дана одна жизнь, и мы сами определяем, как нам выглядеть и чувствовать себя в течение этой жизни. Одной недели на этой программе мне хватило, чтобы влюбиться в здоровый образ жизни и в себя без живота (смеется). Эта программа понравится всем, она для всех - вы должны попробовать! Начните жить своей мечтой о стройном теле прямо сейчас!

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