Флойд Мейвезер объявил имя следующего соперника

Поединок будет организован промоушеном Rizin и состоится в сентябре в Японии. Правила поединка и точное место его проведения будут объявлены дополнительно.

29-летний Асакура 12 последних поединков провёл в Rizin. В 2020 году он был претендентом на титул чемпиона Rizin в полулёгком весе и проиграл Ютака Сайто. На его счету 16 побед и 3 поражения в ММА. В 2022 году японец пока не участвовал в боях.

Для 45-летнего Мейвезера это будет уже четвёртый выставочный бой. Ранее Флойд проводил поединки с Тенсином Насукавой, Логаном Полом и Доном Муром. На счету американца 50 боёв в профессиональной карьере, в которых он одержал 50 побед (27 нокаутом).

12 июня Флойд Мейвезер был введён в Международный зал боксёрской славы.