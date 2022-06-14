РФШ, "Рига" и "Лиепая" узнали соперников в еврокубках

Чемпион Латвии РФШ в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с командой ХИК, которая является действующим чемпионом Финляндии.

Отметим, что среди потенциальных соперников РФШ были шведский "Мальмё", валлийский "Нью-Сейнтс", норвежский "Будё-Глимт" и литовский "Жальгирис".

Матчи первого квалификационного раунда пройдут 5-6 и 12-13 июля. Первый матч РФШ проведёт в гостях, а ответный - на своём поле.

Победитель этого противостояния выйдет во второй отборочный раунд Лиги чемпионов, а проигравшая команда попадёт в третий отборочный раунд Лиги конференций.

Также в Ньоне состоялась жеребьёвка первого отборочного раунда Лиги конференций сезона-2022/23, во время которой своих соперников узнали "Рига" и "Лиепая".

"Рига" в первом отборочном раунде сыграет с ирландским клубом "Дерри Сити", который в прошлом сезоне занял 4-е место в местном чемпионате. "Лиепая" в свою очередь сыграет с "Гиляни" из Косово.

Матчи первого квалификационного раунда пройдут 7 и 14 июля. Первый матч "Рига" проведёт на выезде, а "Лиепая" - у себя дома. Победители этих противостояний выйдут во второй отборочный раунд Лиги конференций, а для проигравших команд еврокубки завершатся.

Напомним, "Валмиера" начнёт участие в еврокубках со второго отборочного раунда, жеребьёвка которого состоится 15 июня.