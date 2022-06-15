Определились все участники чемпионата мира по футболу в Катаре
Сборная Коста-Рики стала последним участником чемпионата мира по футболу в Катаре.
Сборная Коста-Рики стала последним участником чемпионата мира по футболу в Катаре.
Южноамериканская команда с минимальным счётом обыграла Новую Зеландию в матче межконтинентального плей-офф. Матч прошёл на стадионе "Ахмед бин Али" в катарском городе Аль-Райян и завершился со счётом 1:0 в пользу Коста-Рики.
Единственный гол на третьей минуте матча забил экс-нападающий лондонского "Арсенала" Жоэль Кэмпбелл. Отметим, что с 69-й минуты новозеландцы играли в меньшинстве - прямую красную карточку получил нападающий Коста Барбарусес, который незадолго до этого вышел на замену.
Таким образом, Коста-Рика стала последней командой, которая отобралась в финальную стадию чемпионата мира. Накануне, 13 июня, ещё одну путёвку в Катар завоевала сборная Австралии, которая в серии пенальти переиграла Перу.
Сборная Коста-Рики в шестой раз в истории пробилась на чемпионат мира. Лучшим достижением команды стал четвертьфинал на ЧМ-2014 в Бразилии.
Групповой этап ЧМ-2022 в Катаре:
Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды
Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс
Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша
Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис
Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун
Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея
Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря.
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