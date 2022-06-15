Определились все участники чемпионата мира по футболу в Катаре

Южноамериканская команда с минимальным счётом обыграла Новую Зеландию в матче межконтинентального плей-офф. Матч прошёл на стадионе "Ахмед бин Али" в катарском городе Аль-Райян и завершился со счётом 1:0 в пользу Коста-Рики.

Единственный гол на третьей минуте матча забил экс-нападающий лондонского "Арсенала" Жоэль Кэмпбелл. Отметим, что с 69-й минуты новозеландцы играли в меньшинстве - прямую красную карточку получил нападающий Коста Барбарусес, который незадолго до этого вышел на замену.

Таким образом, Коста-Рика стала последней командой, которая отобралась в финальную стадию чемпионата мира. Накануне, 13 июня, ещё одну путёвку в Катар завоевала сборная Австралии, которая в серии пенальти переиграла Перу.

Сборная Коста-Рики в шестой раз в истории пробилась на чемпионат мира. Лучшим достижением команды стал четвертьфинал на ЧМ-2014 в Бразилии.

Групповой этап ЧМ-2022 в Катаре: Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря.